Ma Bible de l’Ayurvéda, de Fabien Correch et Nathalie Ferron

Fabien Correch, diplômé en études védiques, exerce depuis plus de 18 ans. Nathalie Ferron est quant à elle journaliste, auteure et professeure de yoga. Leur ouvrage, Ma Bible de l’Ayurvéda – Le guide de référence pour se soigner avec la médecine indienne millénaire, est paru en octobre 2021 aux Editions Leduc.

L’Ayurvéda, ou « science de la vie », est l’une des médecines les plus anciennes au monde. Née en Inde il y a plus de 3000 ans et aujourd’hui reconnue par l’OMS, elle vise à prendre en charge l’entièreté de l’être – corps, esprit, âme – dans une approche donc holistique.

C’est une médecine à la fois préventive et curative, un art de vivre, une philosophie, que Fabien Correch et Nathalie Ferron nous invitent à découvrir.

Et quel plaisir de rentrer dans cet univers conté avec beaucoup de douceur et de talent. Les auteurs nous accompagnent afin que l’on puisse se nourrir de ces connaissances millénaires qui ne cessent de prouver leur efficacité.

Alimentation, routines quotidiennes, recettes, plantes et vertus, cosmétiques, remèdes pour les maux courants… chacun pourra trouver dans cet ouvrage ce dont il a besoin, dans le but d’améliorer sa santé globale et de prendre soin de soi. Une belle découverte à garder sous la main, car ces connaissances exposées dans Ma Bible de l’Ayurvéda serviront, cela est une certitude, un jour ou l’autre !

