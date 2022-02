Tout savoir sur la plaque d’immatriculation

Après avoir acheté un véhicule neuf, la première chose à faire est de l’immatriculer à votre nom avant de pouvoir circuler sur la voie publique. Sans ce document officiel, vous risquez une amende de 4e classe pouvant aller jusqu’à 750 euros en cas de contrôle routier. De ce fait, les démarches administratives liées à l’immatriculation de votre nouveau véhicule ne doivent pas être prises à la légère. Pour avoir plus de détails sur l’importance de la plaque d’immatriculation, on vous explique tout.

Que dit la loi à propos de la plaque d’immatriculation?

Avant d’entrer dans les détails, sachez que depuis la mise en place du nouveau système SIV ou Système d’Immatriculation des Véhicules en 2009, une plaque d’immatriculation est valable toute une vie. Alors, si vous venez d’acheter un véhicule neuf, c’est une démarche obligatoire. Généralement, le changement de propriétaire, le changement de statut matrimonial et le changement d’adresse n’impliquent pas le changement de la plaque d’immatriculation sauf si le véhicule est toujours immatriculé à l’ancien système.

L’article R317-8 du Code de la Route dit à propos de l’immatriculation des véhicules que: “chaque plaque doit être maintenue dans un état d’entretien permettant la lecture des inscriptions qu’elle comporte”. Ainsi, si les plaques d’immatriculation sont abîmées ou illisibles, vous devez les changer pour ne pas recevoir de sanction de la part des autorités. Le format de la nouvelle plaque d’immatriculation du SIV est: AB – 123 – CD. La loi exige également deux plaques pour les véhicules à deux roues (avant et arrière) et une seule (arrière) pour les motos.

Plaque d’immatriculation: de quoi est-elle composée?

Une plaque d’immatriculation est composée de nombreux éléments:

Le numéro d’immatriculation: pour une vie depuis l’achat à la destruction du véhicule

Le symbole de l’Europe avec le logo F se trouve à gauche de la plaque

Le numéro du département français d’immatriculation du véhicule représenté par le logo de la région correspondante se trouve à droite de la plaque

Pourquoi existe-t-il plusieurs couleurs de plaques d’immatriculation?

Vous n’avez pas le droit de personnaliser votre plaque d’immatriculation. Elle doit être de couleur blanche. Par ailleurs, il existe également d’autres couleurs de plaques d’immatriculation pour certains véhicules:

Véhicules de collection: plaques d’immatriculation noires avec des caractères argentés

Véhicules diplomatiques: plaques d’immatriculation vertes avec des caractères oranges

Le matériau à choisir pour ses plaques d’immatriculation

La seule personnalisation que vous avez la possibilité d’apporter à votre plaque d’immatriculation est le matériau de fabrication. En effet, vous pouvez choisir entre l’aluminium, PVC ou plexiglas. Chaque matériau a ses propres avantages et inconvénients. Les plaques d’immatriculation en aluminium sont moins chères que celles en plexiglas. Elles sont très prisées par les propriétaires de véhicules anciens. À cause de sa fragilité, les plaques en aluminium sont de moins en moins sollicitées par les propriétaires parce que la loi exige une plaque d’immatriculation en bon état et bien lisible.

Les plaques d’immatriculation en plexiglas sont de haut de gamme et plus chères que celles en aluminium. En plus d’être esthétique, elles sont résistantes aux chocs.

Acheter sa plaque d’immatriculation: quel est l’endroit idéal?

Acheter ses nouvelles plaques d’immatriculation ne doit pas être une tâche compliquée. Plusieurs options s’offrent à vous: