Le livre des Sorcières : une série passionnante aux Éditions Glénat Manga

Le livre des sorcières nous raconte, de manière romancée, les origines de sa détermination, son apprentissage, en tant que médecin, dans une période de l’histoire, condamnant et persécutant assez facilement les prétendus adeptes de sorcellerie !

Un seinen passionnant et conséquent mêlant faits historiques, enquête et évolution du personnage. Deux premiers tomes​, ​disponibles aux Éditions Glénat manga, depuis le 16 Février 22.

Prochain et dernier volume à paraître le 6 Avril !!!

Le décor :

1523 – Deux enfants dans un champ de houblon …

Tandis qu’une jeune fille lui dévoile son « secret », Jean, qui n’est encore qu’un petit garçon, ferme les yeux, en attendant sa surprise. Car, elle lui a promis de changer ce champ de houblon, en un champ de fleurs rouges …

1551 – Une chambre dans une demeure du Duchés unis de Juliers-Clèves-Berg …

Jean est au chevet d’une jeune femme alitée et apparemment aliénée. Celle-ci s’inquiète d’avoir eu une absence et d’avoir une nouvelle fois proféré des horreurs. Le jeune médecin la rassure vite, en lui donnant un remède.

Dépêché par le Duc Guillaume de Clèves pour soigner sa pauvre sœur, Jean se voit à présent, donner une nouvelle mission. D’après une missive reçue ce jour par le Duc, quelqu’un aurait été attaqué par un loup garou, dans un des villages environnant​s​. Le Duc ne peut pas laisser grandir une telle nouvelle aux oreilles des habitants de son Duché. Et laisser la peur grandir. L’époque se veut inquisitrice : chasse aux sorcières, conflits territoriaux, famines et peste noire ravage déjà le pays. Il ne peut pas risquer d’exciter les esprits avec l’apparition soudaine d’une créature du diable.

Bien qu​’​effrayé, Jean se voit dans l’obligation de partir sur le champ. Une première enquête qui va faire remonter en lui, des démons qu’il préférerait largement oublier …

Le point sur le manga :

Un seinen passionnant aux Éditions Glénat Manga, qui nous plonge, de façon romancée, dans la vie d’un personnage historique dont le combat fût éprouvant. Ebishi Maki nous fait découvrir, dans ces deux premiers volumes, une enfance dont le traumatisme, et la formation, va permettre au personnage principal de ne pas se laisser influencer par un monde trop croyant. A une époque où les « hallucinations » collectives laissent place à toutes sortes d’exécutions. Jean Wier va, pour ainsi dire, bousculer les croyances en allant à l’encontre des persécuteurs. On alterne entre flash-backs, enquête du moment présent. Mais aussi l’évolution de l’apprentissage de ce jeune médecin, et ses véritables « démons ». Confrontant Dieu/raison, Diable/légendes, Enquête/ humanité.

L’édition du Livre des sorcières est absolument magnifique : jaquette mate aux graphismes colorés, les illustrations soignées aux détails de matières et d’expressions. Entrecoupées par des “estampes” telles que celles trouvées dans les livres anciens. Format plus grand qu’un manga classique, nous faisant profiter des pleines pages. Et les échanges où les sentiments profonds du personnage principal sont mis en avant.

La conclusion :

J’aime particulièrement les histoires de sorcières, c’est vrai. Mais, cette fois, je suis complètement subjuguée par le récit de la vie de ce personnage historique.

Le livre des Sorcières aux Éditions Glénat manga est une mine d’informations historiques, dont les événements se suivent chronologiquement. La vie de Jean Wier, son travail et ses arriérés font de lui un personnage à la fois intrigant et assez « mystique ». Un hommage certain à toutes ces femmes supposées être des sorcières, éliminées systématiquement lors de cette chasse orchestrée par les “bien pensants”. Et, un rappel amer des crimes perpétrés par ces inquisiteurs.

Un manga élégant et la découverte d’un personnage fascinant !!!