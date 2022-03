Une surprise pour Amos McGee est un album de Philip C. Stead et Erin E. Stead, paru en janvier 2022, aux éditions Kaléidoscope. Un album plein de tendresse et d’amitié, présentant un vieux gardien de zoo et les animaux dont il s’occupe au quotidien.

Le vieil homme n’arrive pas à dormir, il est bien trop existé. Toute la nuit, il réfléchit à la sortie qu’il a prévue pour le lendemain, avec ses amis. Il devra finir son travail au zoo plus tôt, et penser à prendre les ombrelles ! Le matin, lorsque la sonnerie de son réveil retentit, Amos sort engourdi de son lit et troque son pyjama contre un costume très bien repassé. Puis, dans la cuisine, il met de l’eau à chauffer, en oubliant d’allumer la cuisinière. Il s’assied pour attendre son thé, qui ne chauffe pas et s’assoupit sur sa chaise. Dehors, un klaxonne résonne, Amos sursaute et regarde l’heure. Il va être en retard au zoo…

Le quotidien d’Amos McGee est quelque peu bousculé, parce qu’il n’a pas dormi de la nuit, il pensait trop à la sortie qu’il a prévue. Mais le sommeil va vite le rattraper, du coup, il est en retard ! Pendant qu’il travaille, balaie, ramasse, donne à manger aux animaux du zoo, il explique à ses amis ses mésaventures de la journée. Alors qu’il fait une pause, sur un banc, Amos McGee s’endort… Ses amis les animaux prennent le relais. Ainsi débute une jolie histoire, pleine de bienveillance, de bonté, de partage et d’amitié. Le récit est partagé entre dialogue et narration, offrant un bel équilibre et une histoire plaisante à lire, pour les jeunes lecteurs. Un récit doux et tendre, qui présente la relation entre un homme et les animaux, le travail, le don de soi… Le dessin est fin, avec un trait délicat et travaillé, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Une surprise pour Amos McGee est un bel album des éditions Kaléidoscope, qui présente un récit plein de tendresse. Une histoire touchante, pleine de bienveillance, présentant une belle relation entre un vieux gardien de zoo et les animaux dont il s’occupe tous les jours.

