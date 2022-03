Reckless – L’envoyé du diable

L’envoyé du diable est le deuxième tome de la série Reckless, d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2022. Un comics dans lequel on retrouve Ethan Reckless, dans une histoire sombre et sordide, présentant un polar bien mené.

1985 a été une mauvaise année pour Ethan Reckless. Lorsqu’il pense au milieu des années 80, ça le ramène surtout à toute la mauvaise came et à cette musique, avec laquelle il ne pensait pas qu’il allait rester coincé pour le restant de ses jours. Ethan est en voiture, il va à vive allure. Sa voiture semble avoir été impactée par plusieurs balles. Il finit bientôt encastré dans une autre voiture. Il sort de sa voiture, assurant qu’il est vraiment dans la merde. Pour tenter de s’en sortir, il se parle à lui-même, se demandant ce qu’il va faire maintenant ! Il n’est pas loin de la mer, il voit un grand ponton, puis se retourne, pour voir où en sont ses poursuivants. Un van arrive bientôt, trois hommes en sortent, arme à la main. Ils sont prêts à se le faire… 1985 était aussi l’année où Ethan a rencontré Linh Tran, quelques mois avant cette soirée musclée avec les skinheads.

C’est avec une scène haletante et pleine de mystères, que débute ce deuxième tome et cette nouvelle aventure, pour l’ex agent du FBI. Puis, un retour en arrière présente les faits, un retour en 1985, où tout avait pourtant bien commencé. Dans cette bande dessinée, on retrouve un polar explosif, un récit haletant, une aventure pleine de rebondissements. L’histoire est un peu plus sombre et sordide, avec ce héros particulier, qui va tenter de retrouver une femme disparue. Une nouvelle aventure pleine de violence, de fureur et de sang, qui présente un polar bien mené, rôdé et travaillé. Un récit qui se veut tragique aussi, pour Ethan, un dur à cuire, dont les souvenirs refont surface, pour notre plus grand plaisir. Le dessin est plaisant, le trait épais, jouant avec les ombres, et le découpage efficace.

L’envoyé du diable est le deuxième tome de la saga Reckless, du duo Ed Brubaker et Sean Phillips, des éditions Delcourt. Un polar bien mené, comme un one shot, qui présente une tranche de vie d’Ethan Reckless, une année qui avait pourtant bien commencé.

