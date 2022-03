Moon, un album pétillant et émouvant

Moon est un album d’Agnès de Lestrate et Stéphane Kiehl, paru aux éditions Sarbacane, en février 2022. Une histoire riche et sensible, d’un enfant différent, qui tente malgré tout de trouver sa place dans le monde et à côté des autres…

Moon est un enfant, il est aussi un petit sac de nœuds. Il possède des petits nœuds qui l’empêchent de marcher. Il se prend souvent les pieds dans ses nœuds et avance très lentement. Ses parents l’aiment tel qu’il est, tout emberlificoté. Moon grandit, il va à l’école, mais il est tout seul sur son banc. Il a joué une fois au football, mais il s’est emmêlé autour du ballon. Moon aime bien caresser les joues des enfants. Mais les enfants n’aiment pas vraiment qu’on leur caresse les joues. Il se balance sur sa chaise, parfois, et fait des papillons avec ses doigts. Tout cela, c’est à cause de ses nœuds.

Le récit est plutôt imagé, pour tenter de comprendre ce que vit Moon, un enfant pas comme les autres, différent, qui s’entremêle les pieds, avec ses nœuds, aime faire des papillons avec ses doigts, et aime caresser les joues des autres enfants. Tant de particularités qui font que Moon se retrouve souvent tout seul… Mais le petit garçon va faire une rencontre qui va changer quelque peu les choses. Ainsi, le texte est plaisant, très doux et poétique, offrant une histoire particulière, pour cet enfant tout aussi particulier, sensible et bon. Un personnage touchant, plein d’émotion, qui tente de trouver sa place, de faire son bout de chemin, pour exister parmi les autres, être reconnu… Le dessin est tout aussi délicat, avec un trait fin et expressif, élancé et fluide.

Moon est un bel album, des éditions Sarbacane, qui présente un personnage touchant. Un récit poétique, pétillant et plein d’émotion, sur cet enfant qui essaie de se défaire de ses nœuds, qui parfois l’embêtent, et l’empêchent d’avancer, d’aller de l’avant.

