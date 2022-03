Petits classiques Larousse – Une collection pour découvrir des œuvres

A l’occasion du 400ème anniversaire de Molière, la collection Petits classiques Larousse propose de redécouvrir deux œuvres, Les fourberies de Scapin et Le médecin malgré lui. Deux ouvrages, au format poche, qui invite à retrouver les textes intégraux, et d’aborder l’œuvre, comme l’approfondir…

Les deux œuvres théâtrales sont à retrouver en intégral, en accord avec les textes et les méthodes du programme des lycéens. Aussi, les deux livres, au petit format, débutent avec un sommaire très complet, suivi par une fiche d’identité de l’auteur. Des éléments différents, bien présentés, proposent des idées et faits, à connaître, avant d’aborder l’œuvre, afin de mieux la comprendre, par la suite et mieux l’interpréter. Ainsi, des repères chronologies, des critiques, bonnes et mauvaises, de l’époque, une fiche d’identité de l’œuvre et des faits historiques, viennent replacer l’œuvre.

Ensuite les actes sont à lire et à découvrir, dans une police simple, plaisante, avec des définitions souvent placées. Les livres sont très complets, car ils invitent, par la suite, à vérifier si le texte a été compris, en proposant des thèmes et des prolongements, pour approfondir l’œuvre. Tout est très bien détaillé et présenté, dans ces deux petits ouvrages, qui permettent de découvrir les œuvres de Molière, et bien plus encore, aborder et approfondir ces pièces de théâtre. Un quiz, des outils de lecture, des fiches d’identité viennent ainsi compléter efficacement la découverte de ces œuvres, à étudier au Lycée. Les livres sont bien construits, pour progresser et comprendre les œuvres théâtrales, étape après étape, tout comme l’auteur.

Les fourberies de Scapin et Le médecin malgré lui sont deux pièces de théâtre, de Molière, à retrouver dans la collection Petits classiques Larousse. Des livres, format poche, pratiques et complets, en accord avec les textes et les méthodes du programme des lycéens.

