Rencontre avec Oscar Berthe, un comédien et metteur en scène plein de talents

Le visage d’Oscar Berthe n’est pas inconnu des téléspectateurs. En effet, on l’a vu récemment dans « Police de caractère » sur France 3 avec Clémentine Célarié,dans « J’ai menti » avec Camille Lou et dans « A mon tour » sur France 2 avec François-Xavier Demaison. Son nom, lui non plus, n’est pas inconnu dans le milieu du cinéma et de la télévision. Il est le fils de Frédéric Berthe, qui a réalisé de nombreux films pour le cinéma (« Hollywoo », « Nos 18 ans », « Les invincibles » par exemple) et la télévision (« Pour Sarah », « Les innocents », « J’ai menti », « A mon tour »…) A même pas vingt-cinq ans, Oscar a déjà dix ans de carrière et il déborde d’énergie et de projets. En plus d’être comédien, il est également metteur en scène pour le théâtre, scénariste et réalisateur. Dans les mois à venir, le jeune homme va nous réserver bien des surprises. A l’occasion d’une interview qu’il nous a accordée, il nous a fait part de son actualité et de ses projets, qu’il mène tambour battant. Il y a fort à parier qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce jeune homme si talentueux. Rencontre.

Comédien et metteur en scène

Avant toute chose, Oscar Berthe a tenu absolument à nous dire qu’il faisait partie de l’école de théâtre d’Eva Saint-Paul à Paris. « Une petite école avec peu d’élèves. C’est comme une famille !», nous a-t-il confié. Depuis quatre ans, il joue et travaille avec la même équipe, les mêmes comédiens. C’est dire si l’esprit de troupe est très important pour lui. Avec Ophélie Audon, il vient de mettre en scène « Couple ouvert à deux battants », l’une des pièces les plus connues de Dario Fo, prix Nobel de littérature en 1997. L’idée de cette pièce qui met en scène un couple lui est venue après une séparation. « Je devais lire cette pièce depuis longtemps ; elle était sur mon armoire. Je me suis retrouvé seul chez moi et je l’ai lue en une heure. J’ai ri mais aussi pleuré ! ». Il a alors eu envie de mettre en scène cette pièce. Après avoir été jouée à Paris, elle ira sur d’autres scènes et très probablement à Avignon cet été.

Le 8 avril au Centre Paris Mado Robin, il sera également sur scène dans « Le bruit des mouches » une pièce qu’il a écrite avec trois de ses copains de l’Ecole de théâtre. « Une comédie sur fond de thriller et d’enquête. C’est à la fois burlesque, baroque et déjanté. On s’est inspirés du “Père Noël est une ordure”, des Nuls. On est partis d’un fait divers qui a réellement eu lieu. L’histoire de colocataires qui ont découvert un cadavre dans une baignoire. On a écrit une pièce en un mois, pendant les vacances ! ». L’amitié, c’est donc très important pour Oscar Berthe ! D’ailleurs, il serait ravi que ses différents projets permettent de lancer la carrière de ses copains. « J’écris beaucoup de scénarios et j’espère qu’un jour ils verront le jour ! ». Il nous a parlé plus précisément d’une série qu’il est en train de développer : « une série sur une école de théâtre, avec de nombreux personnages très différents. J’ai envie de raconter ce que c’est de devenir comédien à notre époque, en montrant qu’on peut y arriver quand on est passionnés. J’ai envie de motiver ceux qui hésitent à se lancer. »

Même s’il vient d’une famille d’artistes, Oscar Berthe a conscience qu’il doit faire ses preuves. Il nous a confié qu’une fois, il avait changé de nom pour passer un casting, qu’il avait d’ailleurs réussi. « Avec mon père, on arrive à faire la part des choses. On est très fusionnels mais le boulot, c’est le boulot. On parvient à très bien travailler ensemble. »

Travailler ne lui fait pas peur. Bien au contraire ! Oscar Berthe déborde d’énergie et d’envies. Il vient de tourner dans « Bellefond » une collection diffusée prochainement sur France 2, dans laquelle Stéphane Bern interprète un procureur. On devrait aussi le voir au cinéma dans un film indépendant, un huis-clos, qui met en scène une bande de copains dont les vacances dans le Sud vont être bouleversées par l’arrivée d’une jeune fille.

Un projet de comédie musicale au cinéma

En ce moment, lorsqu’Oscar Berthe ne joue pas au théâtre et qu’il ne tourne pas pour le cinéma ou la télévision, il se consacre à un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Récemment, la chorégraphe Florence Lavie lui a proposé d’adapter pour le cinéma la pièce qu’elle avait créée, « Louve » : Dans un premier temps, il a réalisé un teaser en s’efforçant de sélectionner les moments les plus emblématiques qui allaient dégager le plus d’émotions. Le scénario du film est partiellement fini. Désormais, il ne reste plus qu’à le faire lire et à trouver des producteurs « qui n’ont pas peur de prendre des risques ». Il s’agira d’un projet très ambitieux, une comédie musicale, « un conte, avec une dimension politique, une grande part de burlesque et de fantaisie, baignant dans un univers de comédie musicale à l’américaine ». Voilà de quoi susciter notre curiosité ! Oscar Berthe définit « Louve » comme une sorte de « Monte-Cristo » au féminin. C’est l’histoire d’une petite fille de dix ans qui grandit dans une maison close, après la disparition de sa mère. Elle parvient à s’enfuir. Plusieurs années après, elle va revenir, sans se faire connaître, sous le nom de « Louve », pour essayer de régler des comptes et venger sa famille. Pour s’emparer d’un tel projet, il était indispensable de se documenter sur cette époque où les maisons closes florissaient en France, à la fin du XIXème siècle. Pourtant, dans le film qui prend les allures d’un conte, l’époque ne sera pas précisée. « Il était une fois… », comme l’écrivent les auteurs pour commencer leurs récits. Ce qui est sûr, c’est que le film ne ressemblera à aucun autre film réalisé en France jusqu’à présent. On fait confiance à Oscar Berthe pour surprendre les spectateurs.