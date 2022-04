Mon bel assassin – Court toujours

Mon bel assassin est un roman de la collection Court toujours, des éditions Nathan, paru en février 2022. Un ouvrage de Charlotte Erlih, qui présente un roman court, qui est à retrouver en trois versions, proposant un récit initiatique, un moment clé de la vie d’une adolescente…

Elle s’approche du contrôle de sécurité. Elle paraît détendue, pour ne pas attirer l’attention. Tout le monde est examiné, palpé, sauf elle, comme prévu ! La règle est pourtant censée être la même pour tout le monde. Les vigiles devraient fouiller tout le monde, sans exception. Mais les adultes font toujours des exceptions ! Ce sont ces dernières qui sapent le système et finissent par détruire le monde. Si les agents de sécurité avaient fait correctement leur boulot, elle aurait été arrêtée. Elle n’aurait pas pu introduire une arme dans la salle de conférences…

C’est par ce rêve violent que débute de court récit, présente une adolescente, jeune femme, qui milite pour la planète. Une jeune personne déterminée à changer les choses, le monde pour le sauver, mais qui n’a plus confiance en personne. Mais tout va basculer le jour où elle va rencontrer Tom, un garçon brun, aux yeux marron en amande. Alors que tout semble tracé et écrit à l’avance, rien ne va plus, dans la vie de cette héroïne qui, avec la pression, va tourner au parano. Le roman court est bien écrit, captivant, assez plaisant à découvrir, avec cette jeune femme à fleur de peau, jouant ainsi avec différentes émotions. Treize chapitres sont à découvrir, pour les lecteurs qui ont moins de temps pour lire, avec ce récit court, mais ambitieux.

