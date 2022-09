Katia Bougchiche est l’auteure de Femme Souveraine et du best-seller L’Eveil des Sorcières. Son dernier livre, Créez une alliance avec vos animaux totems, est paru en avril 2022 aux Editions Leduc.

Le chamanisme représente un ensemble de pratiques qui permettraient de créer un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Les chamans utilisent cette reliance entre ces deux univers pour diverses raisons : guérisons, protections, nettoyage énergétique, médiumnité… Présent sur chaque continent, le chamanisme nous invite au voyage, à la rencontre de soi et à vivre via cette forme d’architecture spirituelle magnifiquement bien agencée.

Le chamanisme place le Sacré dans chaque détail de ce qui nous entoure et éclaire ainsi différemment notre quotidien.

Et à travers son livre, l’auteure nous invite à découvrir le chamanisme à travers mythes, légendes et symbolismes, mais aussi et surtout à appréhender les animaux comme des guides, des alliés et des conseillers. Elle nous offre entre autres le symbolisme d’une multitude d’animaux selon leurs éléments (eau, feu, terre, air et éther) et des rituels à réaliser facilement.

Créez une alliance avec vos animaux totems est un ouvrage fascinant, particulièrement dépaysant, qui se savoure tant il apporte de la magie en toutes choses.



