Hôtel Parc Beaumont de Pau : les vacances

L’Hôtel Beaumont de Pau est un petit bijou. De son vrai nom, Hôtel Parc Beaumont & Spa MGallery, ce bel établissement est situé aux pieds du Parc Beaumont bien connu des palois. Au cœur de la ville de Pau, il est idéalement situé à moins de 4 minutes à pieds du centre historique. Ideal pour y passer ses vacances mais aussi y travailler, organiser séminaires et autres réunions.

L’Hôtel Parc Beaumont & Spa est un établissement contemporain de la Collection MGallery. L’hôtel possède de nombreux atout, situé le long du Parc de Beaumont, il permet de profiter de la vue de ce magnifique espace avec ses arbres centenaires, ses allées ombragées et surtout sa vue à couper le souffle sur la chaîne des Pyrénées. Ces atouts font de ce lieu un endroit magique, une carte postale.

Situé à moins de 4 minutes du centre historique de Pau. Il est bon d’y déposer ses valises et de ce laisser guider par le charme du lieu et de la ville.

Le thermomètre de ma voiture affiche 39 degrés en ce mois de Juillet lorsque j’arrive à Pau. Mais l’impression de chaleur disparait dés mon arrivée aux abords de l’hôtel. Le parc, ses arbres et l’atmosphère dégagée font que je me sens bien.

A la réception l’accueil est chaleureux, doux, attentionné.

Après m’être installé, je pars à la découverte de Pau. Sur les conseils de la réceptionniste, malgré la chaleur, j’y vais à pieds. Et c’est vrai que j’y arrive très rapidement. Au retour de ma visite je passe par le parc où je flâne. Comme il est agréable de s’assoir sous ces arbres aux essences exotiques et locales. De se laisser emporter par la beauté du paysage être face à la chaîne des Pyrénées. S’imaginer la même image en hiver, la neige recouvrant les sommets.

Et, cerise sur le gâteau, j’ai la même vue depuis ma chambre.

Les chambres

Les chambres sont ici de petits bijoux ensoleillés. Les couleurs y sont douces, les bois nobles invitent le voyageur au repos. La nature toute proche est évoqué dans chaque détail de la décoration. Et combien il est agréable de se laisser inviter par la terrasse pour admirer le parc, les Pyrénées. J’avoue avoir eu un petit coup de cœur pour les suites où le style du mobilier Art-Déco raffiné m’a séduit.

Gastronomie

A Hôtel Parc Beaumont & Spa, la gastronomie occupe une place des plus importante. Si vous souhaiter manger rapidement, le “Café Grand Prix” avec sa déco raffinée “voiture de courses”, rappel au Grand Prix de Pau, saura vous régaler avec ses saveurs.

Diner plus gastronomique ? Le restaurant “Le Jeu de Paume” avec sa terrasse ou sa salle face au parc et aux Pyrénées est le temple des délices pour nos papilles. Le Chef Alexandre Paget et son équipe sauront vous amener au paradis des gourmets grâce à son Menu Jeu Set et Match notamment. Le Chef met en avant les saveurs du Sud-Ouest, les produits de saison, le tout dans un audacieux mélange délicat. Laisser vous guider dans vos choix par le Maitre d’Hôtel ou les serveuses et serveurs ils sont d’excellents conseils et tellement gentils.

Bien-être conseillé par les paloises

L’Hôtel Parc Beaumont & Spa propose également de se faire plaisir grâce à son espace SPA et Bien-être. Aujourd’hui l’institut travaille avec la gamme Sothys respectueuse de votre peau mais aussi de l’environnement.

Ouvert à tous, clients et palois, l’Institut SPA est connu et reconnu. J’ai d’ailleurs eu confirmation de la qualité des soins et de la détente par une de mes amies, paloise, qui profite, entre autre, des coffrets cadeaux qui lui sont offerts pour aller se détendre à l’institut. Puis profiter, ensuite, de la cuisine du chef, ou simplement boire un café dans l’ambiance cozy du “Café Grand Prix” ou du hall de l’hôtel.

Pour résumer l’Hôtel Parc Beaumont & Spa est l’endroit où passer ses vacances comme on les aimes.

Hôtel Parc Beaumont SPA MGallery : https://www.hotel-parc-beaumont.com/

Béarn Tourisme : https://www.tourisme64.com/