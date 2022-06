Mon abécédaire Spirite, signé Lila Rhiyourhi, est paru en avril 2022 aux Editions Leduc.

La spiritualité se veut plurielle. De nombreuses idées, notions et pratiques existent. A travers son dernier ouvrage, Lila Rhiyourhi nous invite à explorer ce monde en venant définir les grands concepts qui en découlent.

L’occasion pour chaque lecteur de se plonger dans un univers magique rempli d’espoir et de poésie.

Mon abécédaire Spirite vient en effet définir de nombreuses notions et ainsi nous accompagne à l’éveil. Âmes soeurs, Bougie, Fantôme, Merkaba, Respiration, Yang… Autant de concepts à découvrir ou à redécouvrir, sous la plume de Lila Rhiyourhi. Mais je crois que pour aller plus loin et plus en détail, rien de mieux que d’aller découvrir son travail !

Son site internet, c’est par ICI.

Lila Rhiyourhi, médium et guérisseuse, est notamment l’auteure de :

