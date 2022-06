Pinceau magique – La mer

La mer est un nouveau titre de la collection ludique Pinceau magique, des éditions Gründ, paru en mai 2022. Un concept unique, pratique et fascinant, pour les enfants, dès trois ans, qui propose de faire apparaître les couleurs d’un dessin, avec l’aide d’un pinceau rempli d’eau.

Le livre à spirales, et aux pages solides, cartonnées, débute avec quelques explications. Il est indiqué comment utiliser le pinceau, accroché à l’extérieur de l’ouvrage, dans une petite trousse transparente. Il faudra ouvrir et remplir le pinceau d’eau, pour le passer, par la suite, sur les dessins blancs du carnet. Les couleurs vont apparaître, comme par magie ! En patientant un peu, les couleurs vont disparaître, pour laisser un dessin blanc. Les enfants pourront ainsi, à l’infini, recommencer à colorier avec de l’eau ! Dans ce titre, la mer est mise en avant, à travers différentes scènes, en commençant par un port, entre bateaux à quai, ceux qui arrivent, ceux qui partent et au loin, le phare…

Le concept est ludique et simple, très pratique, il permet aux enfants de colorier, avec seulement de l’eau. Les jeunes créateurs peuvent aussi recommencer à l’infini, en laissant sécher les pages, pour que l’eau s’évapore et que les couleurs disparaissent. A chaque double page une petite présentation, en quelques phrases courtes, de la scène, est proposée, et de l’autre côté, il y a le dessin blanc à qui rendre les couleurs ! Des questions sont posées, aux jeunes lecteurs, pour les interpeller et les inviter à bien observer les scènes. Comme un jeu de cherche et trouve, le livre se veut vraiment ludique, tant par le jeu d’observation, que par le fait de colorier, avec de l’eau. L’ouvrage est pratique, facile à transporter en voyage, dans le train, pour les vacances, ou pour un week-end, avec ce pinceau qui ne tâche pas ! Les enfants pourront aussi faire l’apprentissage de tenir un crayon, sans colorier partout.

La mer est un nouveau titre de la collection Pinceau magique, des éditions Gründ. Un livre ludique et pratique, parfait pour cet été, à transporter facilement et demandant que peu de matériel, car tout y est, sauf l’eau ! Et pour le coup, l’eau ne tâche pas, donc il y a encore un avantage, à ne pas négliger, pour ce livre qui trouvera facilement une place dans un petit sac !

