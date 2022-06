Cet été sera riche en événements culturels dans les Alpes-Maritimes

L’été s’annonce très riche en événements culturels dans les Alpes-Maritimes. Ce sont plus de quatre-cents concerts et spectacles gratuits qui sillonneront le département du 24 juin au 22 septembre : de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre, des lectures… Voilà de quoi faire plaisir à tous les publics. Cette année sera marquée par cinq temps forts : les soirées estivales, Jazz’Art Lympia, la folie des lacs à la Colmiane, le festival des mots ainsi que les Cap’sules by Soirées Estivales. Voici le programme :

Les soirées Estivales : comme chaque année, de nombreuses communes du département accueilleront des spectacles variés (pièces de théâtre, concerts, spectacles de magie, humour….). Pour cette 27e édition, 1540 artistes et techniciens transformeront les Alpes Maritimes en une gigantesque salle de spectacle à ciel ouvert, dans 157 communes. Il est à noter que plus de 90 % des ensembles artistiques sont issus du département des Alpes-Maritimes.

Les amateurs de musique et de jazz en particulier seront ravis de retrouver pour la quatrième année consécutive Jazz’Art Lympia tous les jeudis soirs, du 21 juillet au 25 août, sur le toit de l’Espace Lympia. De belles soirées en perspective avec une magnifique vue sur le port de Nice.

La folie des Lacs aura lieu cette année le dimanche 17 juillet de 12h30 à 18h. Au bord du lac de la Colmiane à Valdeblore, au milieu des paysages du Mercantour, le public est invité à vivre une journée de concerts gratuits. On pourra ainsi applaudir le duo Madame Monsieur , qui avait représenté la France à l’Eurovision avec le titre « Mercy » ainsi que Afroman Radio, Jack Daniel, Blonde et Adamé.

Le Festival des mots : cet été sera marqué par huit rendez-vous avec des comédiennes et comédiens de renom qui viendront lire des extraits de grandes œuvres de la littérature autour du thème du voyage. Anne Parillaud, Michel Boujenah, André Dussolier, Stéphane Freiss, Astrid Veillon, Anne Brochet, Gwendoline Hamon et Denis Podalydès viendront faire partager au public leur amour de la littérature. Depuis sa création, le Festival des Mots connaît un très grand succès auprès du public.

Comme l’année dernière, les Cap’sules permettront de découvrir des chanteurs et groupes locaux, venant d’univers très différents : électro, hip-hop, soul, musiques du monde …Huit artistes de la musique actuelle du 06 viendront présenter au public leurs dernières compositions : THOJ, David Zincke, Medi, Elissa Lauper, 7 Sundays, Vercors, Amandine Bourgeois et Alexandra Miller. Un programme varié qui séduira à coup sûr un public plus jeune.

Outre ces différentes manifestations gratuites et ouvertes à tous, le département proposera également plusieurs expositions. Jusqu’au 18 septembre, après « La Côte d’Azur s’affiche » qui avait remporté un beau succès, l’Espace Lympia sur le Port de Nice présentera « La Côte d’Azur s’affiche cet été ». Quant au musée des Merveilles de Tende, il nous invitera à découvrir les traditions culinaires des Gaulois. Tout un programme !

Pour plus de renseignements sur les estivales : www.soirees-estivales.departement06.fr