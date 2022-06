La Crème Festival est de retour du 24 au 26 juin à Villefranche-sur-Mer

La Crème Festival est de retour à Villefranche-sur-Mer les 24, 25 et 26 juin. En 2019, la première édition de ce festival avait remporté un vif succès. En 2020, la manifestation n’avait malheureusement pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. La deuxième édition qui avait eu lieu en septembre dernier avait réuni un large public, ravi de pouvoir faire la fête. Cette troisième édition s’annonce elle aussi très belle avec une programmation riche et variée.

Pendant trois jours, dans la superbe citadelle de Villefranche surplombant une rade eaux turquoises, plusieurs milliers de festivaliers sont attendus. Outre la programmation musicale, ce qui fait le succès de ce festival pas comme les autres, ce sont les nombreuses activités de plein air, qui rythment les journées des festivaliers (paddle, pétanque, yoga, nail art, barbier, tresses, gastronomie, pilou, vintage market, ateliers verts…). Trois journées de fête, de détente et de partage, au rythme de la musique.

Trois scènes pendant trois jours

Une trentaine d’artistes se succèderont pendant trois jours, sur trois scènes réparties à travers la citadelle de Villefranche-sur-Mer. La scène des copains offrira une carte blanche aux artistes découverte ainsi qu’aux groupes locaux. La scène du jardin, dans un cadre plus intimiste servira de décor à des concerts semi-acoustiques tandis la grande scène fera à coup sûr danser les festivaliers.

Pour cette troisième édition, il faudra compter sur la présence de figures montantes de la scène française. Emma Peters qui vient de sortir son premier album ouvrira les festivités vendredi 24 juin. Pendant ces trois jours, il y aura aussi Julien Granel, Louise Verneuil, Rock la casbah, Breakbot & Irfane, Adamé & Andréas, Dabeull, Charlotte Fever….

Un festival qui fait la part belle à la gastronomie

A la Crème Festival, on ne fait pas qu’assister à des concerts, on mange aussi ! Les organisateurs ont tout prévu. Il y aura ainsi neuf stands de finger food gastronomiques et niçois. Samedi se tiendra un championnat de pan bagnat. Il sera également possible de prendre part à un barbecue de la mer, préparé par Juan Arbelaez, figure de la nouvelle scène culinaire française. A noter que toutes les recettes de cette opération seront renversées à l’association Paddle Cleane, militant pour la protection de la ¨Méditerrannée.

Pour plus de renseignements sur le programme : www.lacremefestival.com