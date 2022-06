Sortie de I Keef de Reex – plus qu’un titre, une nouveauté

Il faut être sans cesse à l’affût de la moindre nouveauté musicale si on ne souhaite pas manquer une pépite au milieu d’un torrent d’actu musicale. Cette pépite, elle scintille au point de nous éblouir les oreilles et porte un nom prestigieux : I Keef.

Son auteur, DJ Reex, après un début remarqué sur la scène française, continue de jalonner une longue route musicale garantie de rencontrer le succès à chacune de ses nouvelles sorties. Cette nouvelle étape dans son parcours musical s’intitule « I Keef » ; un titre qui porte alors admirablement son nom puisqu’on ne peut effectivement que kiffer cette merveille.

Qui est Reex ?

Avant de pouvoir analyser un son comme il se doit, la première étape – la plus cruciale – consiste à déterminer qui, exactement, en est l’auteur. Compositeur émérite, fort de ses précédents succès, DJ Reex s’est construit tout seul à force d’articuler des sons nouveaux et enivrants à partir de ses platines.

DJ Reex n’a certes émergé que depuis récemment sur la scène électro mais, déjà, celui-ci n’a pas manqué de s’illustrer avec brio sur Soundcloud où figurent ses précédents titres. Ce DJ, dont l’importance se veut croissante sur la scène de la house française et même internationale, n’a pourtant commencé sa carrière qu’il y a quelques années.

En effet, c’est en 2019 que ce compositeur français, né en Normandie, a réellement commencé à investir le milieu de la house. Avant de s’afficher à la face du monde et de régaler ses fans grâce à ses compositions musicales novatrices et néanmoins teintées de pop, celui-ci avait alors commencé son parcours en élaborant ses premières partitions dès l’âge de 13 ans.

L’ascension de Reex atteint un nouveau point culminant avec I Keef

I Keef, dernier morceau en date figurant dans la carrière du jeune compositeur, se veut pour l’auteur une manière de se renouveler tout en s’inscrivant dans une continuité artistique qui ne dépaysera pas ses fans. DJ Reex, en effet, aura plusieurs fois accompli sa mue sur le plan musical alors qu’il s’était initialement fait connaître avec de la tropical house.

Attaché à un répertoire Dance Pop qui n’a pas laissé indifférent – notamment avec des titres tels que With You, Talk to Me ou encore You Yeah – DJ Keef a à cœur d’évoluer constamment de sorte à mieux perfectionner son style musical. Sans jamais se renier, ce compositeur de talent, dès 2020, aura alors investi le milieu de la Slap House dont il est l’un des plus dignes représentants. I Keef, à ce titre, constitue un nouvelle gloire de ce style de house récent qui ne demande qu’à être davantage exploité pour mieux ravir les amateurs du genre.

DJ Reex, la Slap House et I Keef

Cela n’aura évidemment échappé à personne, mais le milieu de la house n’a pas manqué d’évoluer constamment depuis son émergence déjà lointaine. Si un tel style musical a su conserver son prestige après tant d’années, c’est avant tout parce qu’il a su s’adapter aux nouveautés techniques ainsi qu’aux tendances musicales du moment en ne manquant pas de s’en inspirer. La house est en effet un style vivant qui, dans son élan, a entraîné une multitude de sous-genres lui étant rattachés.

Il en effet réducteur aujourd’hui de parler uniquement de French House quand ce courant, à lui seul, englobe déjà quelques dizaines de variétés différentes. Parmi ces variétés, l’une d’elles aura su se démarquer tout particulièrement en 2018 : la Slap House dont s’inspire judicieusement DJ Reex en portant I Keef à nos oreilles.

DJ Reex : l’ambassadeur idéal de la Slap House made in France

La Slap House est ce style musical qui se distingue des autres variétés de House du fait de l’emploi d’une basse énergique alliée à du jamming house. Il est né des compositions de Dynoro, notamment quand ce dernier élabora In My Mind qui aura marqué la naissance de ce courant musical atypique et délectable.

En 2020, soit moins de deux ans après l’émergence de la Slap House, DJ Reex sort I Keef, marquant ainsi modestement une nouvelle étape dans l’histoire du mouvement. Car après avoir pris soin d’étudier et d’expérimenter ce genre musical, DJ Reex a alors eu dans l’idée d’innover en composant un morceau à la fois inspiré de la Slap House, tout en ajoutant à ce dernier cette sonorité Pop qui sait plaire au plus grand nombre.

I Keef, au-delà du simple titre musical, se veut aussi un événement musical que chacun se doit d’expérimenter au moins une fois dans sa vie. Le son de la basse qui y figure restera indubitablement dans les esprits tant celle-ci est marquante.

Que retenir de Reex avant de le découvrir ?

DJ Reex n’est pas un de ces compositeurs qui se contentent de surfer sur un mouvement musical ; car quand il prit connaissance de la Slap House, DJ Reex prit soin de toujours chercher à y apporter sa griffe afin de l’aider à évoluer.

En effet, si DJ Reex est tombé sur les platines dès l’âge de 13 ans pour en faire le meilleur usage qui soit, c’est avant tout avec l’intention de se perfectionner et d’évoluer musicalement. Encore relativement jeune alors qu’il sort aujourd’hui I Keef, s’étant à peine lancé sur la scène musicale en 2019, ce passionné de House issu de Normandie a vocation à repousser les limites de l’électro toujours plus loin. Et ce, en ayant toujours en tête de chercher à plaire à ses auditeurs les plus fidèles qui, après une écoute seulement, sont restés charmés par son style et la tonalité de ses créations.

Le son de basse si symptomatique à la Slap House, en effet, ne laisse jamais personne indifférent.

Où se procurer I Keef de

Reex ?

Pour l’instant, I Keef s’en tient à une diffusion exclusive sur Soundcloud. Les abonnés de la plateforme, qu’ils soient de fidèles de DJ Reex ou simplement curieux, pourront ainsi se faire plaisir en se régalant les tympans avec une écoute de I Keef.

Le titre, ayant vocation à être partagé par le plus grand nombre, se propagera naturellement sur les autres plateformes de diffusion musicales à compter du 30 juillet. L’été, en effet, se destine fort bien à l’écoute d’un morceau aussi entraînant.