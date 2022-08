C’est la rentrée ! – Loulou & Cie

C’est la rentrée est un petit livre carré et cartonnée, de la collection Loulou & Cie, des éditons L’école des loisirs, paru fin août 2022. Un ouvrage d’Ella Charbon, qui présente de manière imaginaire la rentrée de quelques animaux, les doudous accompagnant les jeunes élèves.

Trois petites araignées se balancent grâce à leur toile. Il se passe quelque chose aujourd’hui, elles y vont, l’air enjoué. Elles retrouvent rapidement d’autres animaux. Il y a un petit oiseau jaune à lunettes qui est heureux, car sa maman lui a fait un gros bisou-câlin. Un mouton, qui marche sur deux pattes, baille, il a encore sommeil et aimerait bien faire la sieste. Devant lui, une tortue explique qu’elle n’aime pas la sieste. Un chien, qui mange quelque chose, espère qu’il y aura des frites à midi ! Un ours pousse un éléphant un peu triste, qui ne veut pas y aller…

Le récit est étonnant, plutôt bien trouvé et plaisant. En effet, il propose de suivre des animaux, qui se rendre à l’école. Il y a des questionnements, des affirmations, mais aussi des peurs. Chacun explique et accompagne l’éléphant qui est triste et a peur, mais ses compagnons le rassurent, et s’amusent avec lui, pour lui faire oublier son chagrin. L’histoire est douce, bienveillante et rassurante, plutôt dynamique, avec tous ces personnages qui s’expriment. Tous s’encouragent et s’amusent, avant de retrouver l’école et la cour de récréation, pour la rentrée. La fin est bien pensée, permettant aussi aux jeunes lecteurs de se retrouver dans chacun des personnages, selon leurs ressentis. Le dessin est rond et expressif, avec un trait fin et plutôt doux.

C’est la rentrée ! est un petit livre de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage adorable, qui va présenter, de manière imagée et bienveillante, la rentrée des doudous des jeunes élèves, autrement dit la leur, avec toutes les questions et les émotions qui vont avec.

