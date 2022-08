Dessiner les romans graphiques – Dessain & Tolra

Dessiner les romans graphiques est un ouvrage des éditions Dessain & Tolra, paru en juillet 2022. Un guide très pratique, proposant une méthode simple, pour apprendre à dessiner les romans graphiques, de nombreux univers variés, tels qu’horreur, thriller policier, science-fiction…

L’ouvrage débute avec un sommaire simple, mais qui semble assez complet, avec des bases, la création de personnages, l’action à dessiner, le récit à créer, les types de récits et la couverture à concevoir. Après une introduction intéressante, une page explique comment utiliser ce livre. Il suffira de se laisser guider par les instructions, pour créer ses propres bandes dessinées, par la suite. Les étapes à suivre sont aussi détaillées, pour apprendre à esquisser, ajouter des détails, mettre les personnages en mouvement et représenter l’action, entre autres. Les bases présentent les crayons, pinceaux, marqueurs, feutres, ou encore l’encre, mais aussi le papier, l’outillage, les pistolets, trace-cercles, gomme…

Le guide est bien construit, proposant une méthode simple, étapes par étapes et très complètes, pour réaliser soi-même des romans graphiques. Les explications sont bien définies, claires et précises, permettant à tous de s’y mettre et de tenter de réaliser des personnages, des scènes, des scénarios, des planches… Les univers représentés sont nombreux, et plairont également au plus grand nombre, avec le comics, les super-héros, ou vilains, le triller, l’action, la science-fiction, l’horreur… Des pages d’exercices permettent de s’essayer, avec des consignes, pour travailler ce qui vient d’être vu. La pratique est donc de mise, avec ces pages à compléter, plutôt plaisantes et originales.

Dessiner les romans graphiques est un guide complet, curieux et plaisant, des éditions Dessain & Tolra. L’ouvrage propose une méthode assez simple et très détaillée, pour réussir, étapes après étapes, à dessiner des visages, l’anatomie, l’action, la perspective, à encrer, colorer, scénariser…

