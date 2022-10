Réussir le français et la philo au BAC, avec Larousse

Réussir le français au BAC et Réussir la philo au BAC sont deux cahiers souples, des éditions Larousse, parus fin août 2022. Deux outils visuels et efficaces, pour les élèves de 1ère générale et Terminale, pour se préparer aux épreuves du BAC, avec l’aide de cartes mentales, notamment.

L’ouvrage pour réussir le français débute avec un sommaire assez complet, revenant sur le programme scolaire. En effet, les élèves pourront retrouver la poésie du XIXème au XXIème siècle, la littérature d’idées du XVIème siècle, le roman du Moyen Âge au XXIème siècle et le théâtre du XVIIème siècle. Des annexes, à la fin du livre, viennent compléter les informations et cours, avec des cartes mentales et un lexique.

Le cahier souple pour réussir la philo au BAC commence, également, avec un sommaire, très complet. Après les méthodes, les lycéens vont découvrir les notions, comme l’art, le bonheur, la conscience, le devoir, l’état, l’inconscient, la justice, le langage, la liberté… Après dix-sept notions du programme expliquées, les auteurs sont également à retrouver, à travers des cartes mentales, comme des organigrammes.

Les deux ouvrages invitent les lycéens à préparer leurs épreuves de français et de philo, pour le BAC, sereinement, avec l’aide de ces outils visuels et efficaces. Des cartes mentales qui permettent d’organiser les idées, basées sur le fonctionnement cérébral. Elles permettent de visualiser en une seule image toutes les associations possibles, à partir d’une notion centrale. Les deux livres sont complets et conforment au nouveau programme, presque indispensable, pour réviser. Pour comprendre et mémoriser, il y a tout ce qu’il faut, avec simplicité et stimulation.

Réussir le français au BAC et Réussir la philo au BAC sont deux guides complets, des éditions Larousse. Deux outils pratiques et indispensables, pour réviser, et se préparer sereinement aux épreuves du BAC, en comprenant les leçons et mémoriser de manière visuelle et plus stimulante.

