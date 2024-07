Au chant des grenouilles – Urania, la sorcière

Urania, la sorcière est le premier tome de la série concept jeunesse Au chant des grenouilles, des éditions Oxymore, paru fin mai 2024. Une bande dessinée, de Barbara Canepa, Anaïs Halard et Florent Sacré, qui présente un bel univers anthropomorphique, entre bande de copains et secrets de la nature.

Il faut se méfier, parler à voix basse, marcher sur la pointe des pieds, car le Grifenfer ne doit jamais les entendre… Le Grifenfer est né lors d’une nuit de pleine lune, au milieu de sept louveteaux. Il avait les yeux jaunes et se tenait debout, sur deux grosses pattes arrière. Le regard de sa maman était inquiet. Le Grifenfer grandissait plus vite que ses frères et sœurs. Sa bouche était plus grande, ses dents plus longues et sa voix plus grave. Certains disaient que c’était un mauvais présage, tandis que d’autres annonçait un sortilège… On riait de cette créature, ou on le craignait. Dans les deux cas, les portes se fermaient sur son passage. Témoin de son malheur, la lune s’éteignait une nuit entière pour qu’il puisse sortir sans être vu. Au petit matin, il se mit à pleurer en voyant son reflet dans les eaux du marais.

Le récit présente une bande de copains, chez une vieille sorcière, qui leur raconte des histoires. Les amis, tous des animaux différents de la forêt, se préparent pour un concours, qui va bientôt avoir lieu. L’univers anthropomorphique se trouve plaisant et doux, avec des animaux touchants et rapidement attachants et amusants. Chacun trouve sa place dans cet album intéressant, qui oscille entre aventure ludique et écologie, comme documentaire. En effet, la bande dessinée est entrecoupée de pages présentant une recette de grand-mère, pour soulager le mal de dents, informations sur les araignées et recette autour de la betterave et de ses bienfaits. L’amitié et l’entraide sont au cœur de cette aventure douce et palpitante. Elle offre un univers enchanteur, à la découverte de la nature. Le dessin est tout aussi tendre, avec un graphisme travaillé et détaillé. Le trait reste rond, avec des personnages expressifs et une ambiance particulière.

