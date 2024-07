Pom Pom Pomme Amos – Ed. Grasset jeunesse

Pom Pom Pomme Amos est un nouvel album d’Amos, paru aux éditions Grasset jeunesse, fin mai 2024. Un grand format, d’Anne Cortey et Janik Coat, pour les jeunes lecteurs, qui vont retrouver Amos qui entame sa journée en pleine conscience, entre éveil et gourmandise.

Ce matin, comme tous les matins, Amos boit un bol de lait fruité. A table, il se réveille tranquillement, tandis que le chat patiente derrière lui, l’air curieux. Le petit être coloré, étire ses bras, ses oreilles, puis il chantonne. Il s’éveille ainsi, pour bien commencer la journée… Dans la salle de bain, devant le lavabo, Amos se débarbouille le museau. Après un coup de gant, ses yeux semblent un peu plus ouverts qu’au réveil ! Maintenant, la créature se trouve en grande forme et prêt pour une nouvelle journée. Le chat s’enlace autour de ses jambes. Mais Amos ressent des gargouillis qui glougloutent dans son ventre…

Le récit est simple, présentant l’éveil du héros, avec une matinée en pleine conscience et en gourmandise. Amos se réveille et entame sa journée avec son petit-déjeuner, sa toilette… Mais son ventre chuchote qu’il a faim ! Le petit être coloré va manger une, deux, trois pommes colorées. Le texte reste simple, venant décrire les illustrations et la journée du héros. L’album se veut frais, avec un graphisme plaisant et coloré, qui attire les regards. Il présente un héros qui savoure la vie, ses richesses et trouve sa place dans ce monde qui l’entoure, même s’il est trop petit pour attraper le soleil ! Le dessin est assez rond, simple, et pourtant immersif, avec son choix de couleurs vives et bien définies.

