Eschenbach Optik – Nos lunettes de soleil préférées pour cet été

Si vous êtes en train de chercher une paire de lunettes de soleil pour cet été, je vous encourage à jeter un coup d’œil du côté de Eschenbach Optik. Experts dans l’industrie optique, ils travaillent également avec des marques réputées, et proposent des modèles tendance pour femme, homme et enfant. Et j’espère que vous trouverez votre bonheur grâce à mes recommandations.

Eschenbach Optik – L’expertise au service du design

Eschenbach Optik mériterait d’être davantage connu pour sa forte d’expertise dans l’industrie optique. La marque se démarque pour ses lunettes aux designs inspirés et modernes. De qualité allemande, la société fonctionne sur un « co-working créatif » avec des équipes motivées, débordantes de créativité, ayant à cœur de proposer des lunettes de qualité. Eschenbach Optik s’est d’ailleurs fait connaître avec sa marque Titanflex qui propose des montures souples et légères au succès qui perdure. Enfin, elle possède des licences de société de renom comme les marques Marc O’Polo Eyewear, Mini Eyewear, Superdry®, Humphrey’s, O’Neill, etc.

Eschenbach Optik – Plus de choix qu’il n’y paraît !

En vous rendant sur le site officiel de Eschenbach, vous allez être surpris par le choix ! Les lunettes sont nombreuses, modernes et suffisamment stylées pour contenter tout le monde. Et c’est pour la marque Marc O’Polo que j’ai eu un coup de cœur, notamment leur collection estivale pour femme. Du côté des hommes, O’Neill se défend plutôt bien cette année, la collection est moderne et un peu moins sportive.

Les lunettes de soleil Marc O’Polo

J’avais envie d’une paire de lunettes imposante cette année. Et c’est chez Marc O’Polo que j’ai trouvé mon bonheur, car la marque propose plusieurs formats XL aux montures différentes. J’ai aimé la sobriété des modèles ainsi que leur intemporalité. Pour ma part, j’ai reçu le modèle 506212_60_2033 (coloris Havana) qui – je le précise volontairement – taille grand. Attention, si vous avez un visage fin, je ne vous le conseille pas, car les branches ne tiendraient pas sur vos oreilles. En revanche, côté qualité, tout y est ! La monture écaille est robuste, avec le détail de la marque inscrite en haut du verre et sur le côté de la branche. Les verres sont de qualité durable, et on doit cela aux matériaux de haute qualité tels que l’acétate HD et/ou organique.

Les lunettes de soleil O’Neill

J’ai toujours aimé les lunettes de soleil O’Neill pour les hommes, et j’ai clairement vu l’effort de la marque qui propose des lunettes plus tendance au fil des années. Et c’est sur le modèle ONS-9016-2.0-102P (couleur noir/bleu) que j’ai flashé. J’aime la simplicité des matériaux de fabrication avec la monture en plastique et les branches en bambou. Grâce au coloris « écaille », on pourrait tout à fait penser que la paire de lunettes est mixte. Je suis sûre qu’elle plaira aussi aux femmes. Les lunettes sont robustes, une fois calées sur le visage, elles ne bougent plus. Important également, elles ne blessent pas de nez grâce aux deux bouts en plastique bleu intégrés à la monture. Idéal pour ceux et celles qui font du footing, par exemple. Elles sont livrées dans une housse super sympa fabriquée à base de bouteilles en plastique recyclées.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Eschenbach à la recherche de votre paire de lunettes estivale. Sachez que la marque renouvelle son catalogue très souvent en fonction des fabrications des marques distribuées. Et je compte bien vous en présenter d’autres ponctuellement. En attendant, je vous souhaite un bel été !