Prête pour l’automne avec le thé aux épices Ayur-Vana

La fin de l’été est là, les températures ont chutées, on ressort les plaids. J’adore la transition des saisons, et j’avoue que pour moi l’automne commence dès le 1er Septembre. C’est donc l’occasion de découvrir le thé aux épices AYur-vana, absolument parfait pour la nouvelle saison.

Dès que les degrés baissent, je me mets en mode cocooning et ressors tout l’attirail de la saison prochaine. À savoir le plaid, les vidéos de feu de cheminée, les lectures fantastiques, et le thé aux épices.

Le thé et moi, une grande histoire

Il faut savoir que pendant longtemps, je n’aimais pas le thé. Comme j’avais peu de goût, j’avais l’impression de boire de l’eau chaude ou du jus de chaussette. Vous en conviendrez que ce n’est pas très agréable. Finalement, un traitement m’a permis de retrouver une bonne partie de mon goût, et ça a été le déclic. À moi les thés et infusions de toute sorte. Progressivement, j’ai même réussi à abandonner le sucre et le miel pour les déguster purs et profiter de toutes leurs saveurs.

J’en bois tous les matins, et je ne sais pas si ce n’est que moi mais j’ai quand même une petite préférence pour le thé de saison. J’adore me faire des thés glacés l’été, tandis que je me noie dans les infusions l’hiver. Toute occasion possède son thé. Le thé noir du petit déjeuner pour me réveiller, l’infusion au miel pour bien dormir, et tout plein de variétés au milieu. Et à l’automne, mon petit préféré : pomme cannelle. Là, comme ça, lovée dans mon fauteuil de lecture, plaid sur les genoux, livre en main : le bonheur.

AYur-vana, spécialiste de l’ayurvéda

AYur-vana est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires et cosmétiques ayurvédiques. Toutes leurs plantes sont originaires d’Inde, elles sont sélectionnées et importées par leurs soins. Les produits sont ensuite élaborés en France.

L’alimentation est un élément central en ayurvéda, c’est pourquoi les épices et les infusions occupent une place de choix dans la médecine ayurvédique. Les épices indiennes permettent de relever plats et sauces dans une explosion de saveurs. Associées ensemble, les épices et les infusions favorisent notamment la digestion et l’assimilation des nutriments.

J’ai testé pour vous : le Tchaï Épices & Thé noir

Ayur-vana propose une association d’épices et de thé noir, un mélange traditionnel dégusté pour stimuler la digestion. Les épices sélectionnées sont la cannelle, le gingembre, les clous de girofle et la cardamome. Elles possèdent des vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et diurétiques, entre autres. Le thé noir réveille la vitalité et stimule la digestion. Ces vertus sont renforcées par les épices qui favorisent l’assimilation des aliments et contribuent à stimuler l’appétit. Vous apprécierez de retrouver votre légèreté après les repas…

En termes de goût, c’est un véritable voyage aromatique dès l’ouverture de la boîte jusqu’à la dernière lampée. L’odeur d’épice est forte, mais personnellement j’adore les effluves de cannelle qui me chatouillent les narines ! Le thé noir relève le tout sans être trop prégnant, ce dont j’avais un peu peur. En effet, je trouve que si on le laisse trop infuser, le thé noir peut vite marquer de son amertume. Mais je laisse infuser seulement quelques minutes ce tchaï et le goût est divin. Les notes épicées correspondent parfaitement à cette ambiance automnale que j’adore. C’est donc un sans faute pour ma part !