Une aventure de Renée Stone – Le piège de la mer Rouge

Le piège de la mer Rouge est le deuxième tome de la série Une aventure de Renée Stone, paru aux éditions Dargaud, fin juin 2020. Une bande dessinée de Julie Birmant et Clément Oubrerie, qui présente la suite des aventures de la jeune romancière et aventurière.

Le récit commence avec Renée Stone et John Malowan, héros en fuite, qui accostent sur une île du lac Tana. Quelques heures auparavant, les deux personnages se trouvaient dans l’église Saint-Georges de Lalibela, en fâcheuse posture. Renée était entouré de Peter Stanord et Alfred Theziger et face à Henry de Frick et Graham Gray. Alors que les hommes se disputent, armés d’un pistolet et d’un fusil, Renée tente de trouver un passage pour s’enfuir. Les menaces se poursuivent et un coup de feu retentit. Heureusement, avant cela, Renée a pu s’échapper par un petit passage. C’est Stanford qui se retrouve à terre. Sous les ordres de d’Henry, Graham Gray emmène, avec l’aide du fusil ramassé, leurs deux captifs. Pendant ce temps, Henry va attendre que Renée et John Malowan sortent de la crypte.

L’aventure se poursuit donc pour les deux personnages qui se retrouvent seuls sur une île au milieu du lac Tana et poursuivis par De Frick et Gray. L’histoire est pleine de surprises et de rebondissements, avec Renée qui va finir par suivre, un temps, ses deux poursuivants. La jeune héroïne est déterminée, intelligente et courageuse, et sûre maintenant qu’elle est embarquée dans une aventure incroyable, en possession, avec John, d’une sorte de carte au trésor… La bande dessinée est réellement bien écrite et ficelée, maitrisant la narration et le fil de l’histoire, avec ce roman d’aventures, entre crime, espionnage, trafic, romance et trésor à découvrir. Le récit est exotique, entre le lieu de l’action et cette atmosphère british que l’on retrouve avec plaisir. Des flashbacks enrichissent agréablement l’histoire, offrant aussi un roman graphique bien documenté et une aventure trépidante. Le dessin offre toujours une atmosphère particulière, plaisante, avec des personnages expressifs et réalistes.

Le piège de la mer rouge est le deuxième tome de la série Une aventure de Renée Stone, des éditions Dargaud, qui propose la suite des aventures de la jeune romancière, embarquée dans une curieuse chasse au trésor, qui intéresse plus de monde que ce qu’on pourrait croire…