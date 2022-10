Bien choisir sa literie pour profiter d’une bonne nuit de sommeil

S’équiper d’une literie de qualité est essentiel pour assurer le bien et la santé. Pour profiter d’une bonne nuit de sommeil, il ne faut pas choisir sa literie au hasard. Quels sont les paramètres à prendre en compte avant de choisir votre literie ? Dans cet article, vous trouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les démarches à adopter pour trouver une bonne literie.S’équiper d’une literie de qualité est essentiel pour assurer le bien et la santé. Pour profiter d’une bonne nuit de sommeil, il ne faut pas choisir sa literie au hasard. Quels sont les paramètres à prendre en compte avant de choisir votre literie ? Dans cet article, vous trouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les démarches à adopter pour trouver une bonne literie.

Privilégier le confort

Pour tester le confort que procure une literie, vous devez vous référer sur deux points, notamment l’accueil et le soutien.

L’accueil

Il s’agit de la première impression que vous éprouvez lorsque vous vous allongez sur le lit. Plus la strate de rembourrage est dense, plus la literie est molle. La malléabilité de l’accueil dépend aussi du type de garnissage de surface, comme la soie, le coton, la mousse ou encore la laine.

Le soutien

Le soutien, quant à lui, désigne le niveau de fermeté de la literie. Une literie dont le soutien est de niveau normal arrive à maintenir convenablement la colonne vertébrale de l’utilisateur. Cependant, ce niveau de fermeté doit être régulé en fonction du poids de ce dernier. Si vous êtes plutôt grand, il faut opter pour des matelas qui possèdent un niveau de soutien plus élevé.

Savoir combiner le matelas et le sommier

Si c’est le matelas qui reste en contact avec les utilisateurs durant la nuit, le sommier a pour rôle d’amortir leurs poids et mouvements. Techniquement, le matelas soutient les 2/3 des pressions infligées à la literie contre 1/3 pour le sommier. Afin que le matelas puisse rester plane et immobile malgré les pressions, le sommier devrait épouser parfaitement sa forme. Moins stable et présentant parfois divers défauts avec le temps, un vieux sommier dégrade plus rapidement un matelas neuf. Si votre budget le permet, il est préférable d’acheter ces deux éléments simultanément. De cette manière, vous obtiendrez un matelas et un sommier qui sont bien ajustés. Sur un site spécialisé, vous pouvez découvrir plusieurs modèles disponibles en vente.

Les bonnes combinaisons de sommier et matelas

Pour vous aider à affiner votre choix, voici quelques combinaisons que vous pouvez vous servir comme modèle de base.

• Pour un appui plus mou, optez pour un sommier et un matelas à ressorts.

• Pour un appui plus compact, choisissez un sommier à lattes et un matelas en mousse ou à ressorts.

• Pour un ménage, particulièrement si l’un bouge sans cesse durant le sommeil, favorisez un sommier et un matelas à ressorts.

• Pour une personne souffrant d’un mal de dos, il est indispensable de choisir un matelas très ferme avec une épaisseur comprise entre 24 et 27 cm, et d’un sommier à planchettes immobiles.

• Pour un couple qui a une grande différence de poids, le mieux est de choisir un matelas en latex et un sommier à lattes.

Choisir la bonne dimension

Il est évident qu’un grand basketteur n’utilise pas un lit standard comme les gens normaux. Ainsi, pour optimiser votre confort, vous devez compte de la taille et la longueur du lit avant de finaliser votre achat. La longueur de votre lit devrait normalement dépasser 20 cm de votre taille. Il en est de même pour la larguer. Gardez une certaine marge pour que vous et votre compagne puissiez bouger librement pendant la nuit. En moyenne, une literie mesure 1,60 x 2,00 m à 1,80 x 2,00 m. Si vous êtes grand, vous avez la possibilité d’acheter une literie sur-mesure. Nombreuses sont les boutiques et marques capables de vous fournir ce genre de prestation.

Qu’en est-il de l’hygiène du matelas ?

Comme nous passons presque la moitié de notre temps dans notre lit, nous sommes exposés à différentes maladies si notre literie ne remplit pas les conditions d’hygiène requises. Ainsi, avant d’opter pour un tel ou tel matelas, vous devez vérifier si le dispositif a subi un traitement particulier antibactérien et antiacarien. Pour éviter les allergies et d’autres contaminations telles que l’asthme et l’eczéma, vous ne devez en aucun cas sous-estimer cette condition d’hygiène. Pour être sûr dans votre choix, privilégiez les produits made in France. Gages de qualité, ces articles respectent toutes les normes en vigueur ainsi que les autres règlements qui encadrent la vente des matelas.

Zoom sur la technologie des matelas modernes

Si avant le choix est limité, les utilisateurs peuvent désormais choisir des matelas qui sont dotés d’une technologie performante en termes de conception. D’ailleurs, c’est l’élément vital participant grandement au soutien de la colonne vertébrale des utilisateurs, voire de leurs corps entiers. Parmi les innombrables modèles, quatre technologies sortent du lot, notamment la mousse qui a une mémoire de forme, les ressorts ensachés, la mousse standard et le latex. Chaque technologie a ses atouts spécifiques et aucun modèle n’est supérieur à un autre. Votre choix dépend uniquement de vos besoins. Quelles sont les caractéristiques respectives de ces matelas de qualité.

Matelas mémoire de forme

Comme son nom l’indique, ce modèle de matelas est capable de mémoriser la corpulence et la manière de bouger de l’utilisateur. Ainsi, il arrive à s’adapter aux différentes positions de ce dernier durant la nuit. Permettant un grand confort, ce genre de matelas amortit les points de pression, ce qui favorise l’amélioration de la circulation sanguine. Comme cette technologie emmagasine de la chaleur, c’est-à-dire thermosensible, elle n’est pas adaptée aux gens qui éprouvent ou ont tendance à avoir chaud le soir. Puisque le matelas copie votre mouvement, vous n’aurez plus besoin de bouger sans cesse la nuit pour trouver une bonne position. Moins vous bougez, mieux sera votre sommeil.

Matelas ressorts

Si vous dormez à deux, il faut opter pour un matelas qui offre une grande indépendance de couchage. Il faut que les mouvements des deux personnes dormant sur le lit ne dérangent ni l’un ni l’autre. Idéal pour un couple, un matelas ressorts contient facilement les mouvements des deux personnes qui dorment dessus. Bien que l’un parmi eux bouge sans cesse pendant qu’il dort, l’autre se trouvant à l’extrémité n’aura rien senti. Pour dormir paisiblement sans risque d’être réveillé par son partenaire, les ressorts ensachés sont les modèles à privilégier. Par ailleurs, le matelas ressorts a une indépendance de couchage au matelas. Donc, il permet une excellente aération du matelas, une situation qui augmente la longévité de celui-ci.

Matelas mousse

Très rependu sur le marché, le matelas en mousse s’adapte à toutes les morphologies. Côté rapport qualité/prix, un matelas en mousse offre une marge intéressante comparée aux modèles similaires. Si vous avez un budget restreint, ce modèle de matelas vous convient parfaitement. Si vous cherchez un matelas pour enfant, les rendues qu’offre ce matelas ne vous décevront pas.

Matelas Latex

Dotés des alvéoles, les matelas en latex disposent d’une bonne aération, un paramètre qui favorise l’hygiène. Si vous êtes allergiques ou ne supportez pas les poils ou d’autres produits naturels, le matelas en latex s’avère la meilleure option pour que vous puissiez rester en bonne santé. Contrairement à certains modèles, cette matière qu’est le latex élimine catégoriquement les bactéries qui entrent en contact avec lui. De plus, les cellules formant le latex sont très fines et elles arrivent à arrêter nettement la prolifération des agents pathogènes tels que les acariens. Résistant, le matelas en latex a une durée de vie assez longue.

Est-ce que l’épaisseur du matelas compte en matière de choix de literie ?

Tout comme les autres informations, l’épaisseur de votre matelas joue énormément sur la qualité de votre sommeil. Outre la densité et la composition, une bonne épaisseur contribue à assurer la qualité de votre sommeil. En général, l’épaisseur d’un matelas se situe entre 12 et 28 cm. Chaque épaisseur a sa propre spécificité. Voyons les points qui différencient les matelas moins épais des modèles plus volumineux.

Les modèles de moins de 14 cm en termes d’épaisseur

Pour votre santé, il est déconseillé d’utiliser un matelas mesurant 14 cm d’épaisseur pendant une année. En effet, il ne pourra pas vous offrir le soutien suffisant pour garder votre colonne bien droite pendant une longue période. Bien que vous disposez d’un budget limité, il vaut mieux ignorer ce genre de modèle de matelas. Toutefois, si vous êtes contraint d’utiliser un matelas de 14 cm pendant une durée plus ou moins longue, achetez un surmatelas. Rassurez-vous, cet objet supplémentaire ne coûte pas cher. Combiné à votre matelas, celui-ci gagne quelques centimètres supplémentaires.

Les matelas 14 à 17 cm

Si vous cherchez un lit d’enfant ou un couchage d’appoint, un matelas de cette épaisseur fera l’affaire. Bien qu’il soit moins confortable pour les adultes, le matelas est léger et facile d’utilisation. Vous n’auriez donc pas du mal à le soulever si vous voulez aménager votre espace intérieur. Plus de 16 cm, un matelas arrive à soutenir de manière suffisante la colonne vertébrale de votre enfant. Il offre également un certain confort pour vous si vous l’utilisez pendant une courte période.

Les modèles de 18 à 25 cm d’épaisseur

Pour un individu à forte corpulence, il est préférable de choisir une épaisseur dépassant au minimum les 18 cm, c’est plus confortable. D’ailleurs, les matelas de ce cette épaisseur entre dans la catégorie moyenne gamme. Un matelas en mousse, ressort ou latex peut avoir cette épaisseur. Offrant un bon soutien pour les adultes, les modèles de 20 cm ou plus sont utilisables pendant longtemps. Plus de 23 cm, vous bénéficierez d’une bonne ventilation ainsi que d’un confort appréciable. Cependant, vous devez vous assurer que la texture du noyau de votre matelas respecte les normes. Si vous cherchez un matelas haut de gamme, épais, offrant un grand confort et une indépendance de couchage, préférez les modèles XXL qui avoisinent le 25 cm d’épaisseur.