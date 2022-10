Révillon : Des papillotes gourmandes pour Noël

L’heure de la papillote a sonné les amis ! Et me revoilà pour vous présenter quelques nouveautés proposées par la maison Révillon. Aussi réussies que les années précédentes, elles promettent de nous régaler durant toute la période de fin d’année.

Lorsqu’on parle papillote, on pense forcément au chocolatier Révillon qui régale petits et grands depuis 1898. La marque n’a jamais manqué d’inspiration pour proposer des recettes inédites plus gourmandes les unes que les autres. Le plus difficile sera de choisir…

Des papillotes gourmandes pour Noël

Et parmi les papillotes de Noël que nous avons pu déguster, il y a l’assortiment « Noël féerique blanc » qui contient 3 recettes différentes à base de chocolat blanc. On retrouve un « cœur fondant lait pétillant », une « ganache blanche vanille » et un « praliné éclats de coco ». Révillon réussit même à varier les plaisirs de dégustation, en ajoutant du fondant, du craquant et du croustillant au cœur de ses chocolats.

Du grand Révillon

Pour les adeptes de recettes classiques, Révillon propose plusieurs papillotes et notamment le « Noël féerique noir » qui renferme 31 papillotes au chocolat noir 70 %. Trois saveurs sont également glissées, à savoir un « cœur fondant noir aux éclats de noisettes », un « praliné feuilleté » et une « ganache noire ». Elles plairont à un plus grand nombre, cela ne fait aucun doute.

Du fruité en veux-tu en voilà

Enfin, pour les gourmands de saveurs fruitées, Révillon a concocté de délicieuses pâtes de fruits sous forme de papillotes bien sûr. Il s’agit des « Pâtes de fruits de nos régions » qui renferment 3 recettes différentes, à l’abricot, à la framboise et à la poire. Elles sont fabriquées à partir de fruits français sélectionnés avec soin.

Révillon propose bien d’autres papillotes à l’occasion de Noël. Pour les découvrir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. Vous verrez que le chocolatier ne manque pas d’idée pour nous régaler : nougats, guimauves, pâtes d’amande, rochers, orangettes, etc.