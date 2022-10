100 œuvres d’art qu’il faut avoir vues est un ouvrage de Gérard Denizeau, paru aux éditions Larousse, en septembre 2022. Un livre qui vient conter l’histoire de 100 œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art, de l’art rupestre à la peinture contemporaine, en passant par une jolie sélection d’œuvre picturale et sculpturale.

Après un avant-propos, qui vient expliquer l’ouvrage, un sommaire présente les 100 œuvres à découvrir, à travers plusieurs parties. Ainsi, l’on découvre, l’héritage antique, en commençant par une peinture pariétale de Chauvet. Les peintures pariétales de Lascaux sont la deuxième œuvre à découvrir. Des explications et informations sont apportées à chacune des œuvres suggérées. La troisième œuvre est la statuette cycladique du joueur de harpe, en marbre. Des figurines qui semblent transmettre un message muet d’une obscure civilisation, pleine de mystère, faute d’écrits. La fresque de l’acrobate et le taureau de Cnossos est une nouvelle œuvre à découvrir.

Après notre héritage antique, le génie médiéval, de la Renaissance au néoclassique, et enfin du romantisme à la modernité, l’ouvrage propose de découvrir 100 œuvres incroyables. Le livre propose de conter l’histoire de ces œuvres époustouflantes, incroyables et prodigieuses, qui ont marqué l’histoire de l’art. Des paragraphes riches d’informations et commentaires, invitent à en découvrir encore plus, autour de ces œuvres. Les explications sont détaillées et analysées, pour offrir quelques clés pour les initiés. A chaque double page, une œuvre est à découvrir, une page entière permet d’observer et de scruter la peinture ou la sculpture. Des encadrés viennent apporter des informations supplémentaires autour des œuvres.

100 œuvres d’art qu’il faut avoir vues est un bel ouvrage, des éditions Larousse, qui suggère de revenir sur des œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art. Les œuvres sont exposées et présentées, à travers une sélection rigoureuse de chefs d’œuvres picturaux et sculpturaux.

