Compagnie & Co enchante nos fêtes de fin d’année

Chaque année, Compagnie & Co ne cesse de nous surprendre autour d’univers plus féeriques les uns que les autres. La marque de thés propose un calendrier de l’Avent 2022 absolument fascinant sur le thème de Casse-Noisette. Sans oublier, quelques nouveautés thés & tisanes à découvrir sans plus tarder.



Un calendrier de l’Avent sur le thème de Casse-Noisette

Compagnie & Co nous émerveille autour d’esthétismes plus beaux les uns que les autres. Et cette version 2022 ne déroge pas à la règle, puisque le calendrier de l’Avent est simplement magnifique.

Il nous embarque au cœur même de la magie de Noël, sous les traits d’un Casse-Noisette.

Il suffit de l’observer longuement pour en apprécier chaque détail. Son allure pour commencer, qui souligne à quel point Compagnie & Co aime surprendre et ravir ses clients. Sa forme verticale resserrée par un joli nœud papillon lui confère de l’élégance. Les couleurs qui l’habillent sont authentiques, pile dans le thème de Noël. Il se compose de 24 cases renfermant 24 recettes de thés, tisanes et rooibos, sous forme de sachets Berlingo. Il suffit de sortir une case de son support pour apprécier l’odeur qui s’en dégage. Cerise sur le gâteau, le calendrier servira également de calendrier de l’Après puisqu’il est réutilisable.

Une sélection riche de thés & tisanes à découvrir

Vous l’aurez compris, le calendrier de l’Avent Compagnie & Co est une belle occasion de découvrir les différents mélanges, recettes et saveurs de la marque, autour d’une sélection unique de thés et tisanes.

Et la bonne nouvelle, c’est que vous allez déguster 24 recettes différentes ! Soit, 24 jours à se laisser porter par les arômes proposés par l’équipe de Compagnie & Co, pour le plus grand plaisir des connaisseurs que nous sommes. Sans trop en révéler, la Maison a glissé quelques classiques, des thés verts, noirs ou blancs. Sans oublier quelques tisanes et des rooibos. Il y aura donc des incontournables : le Earl Grey Supérieur, le Earl Grey Gourmand. Des recettes plus gourmandes avec « Balade en Flandres » ou encore « Chocolat et Pépites ». Il y aura bien sûr des fruités, avec notre préféré « Thé des Apothicaires ». Compagnie & Co n’a pas oublié les amateurs, avec un thé fumé du nom de « Lapsong Souchong ». Bref, vous trouverez forcément votre bonheur.

Des tisanes, rooibos de saison à découvrir

Grâce à Compagnie & Co, nous avons pu goûter à deux recettes de saison, à savoir les infusions « Douceur des Cimes » et « Hiver Austral ». « Douceur des Cimes » est incroyable, tant par son odeur que par son goût. On retrouve un mélange propice à la détente, avec de la mélisse, de la verveine, quelques notes de cannelle et d’amande, enrobé de pétales de pivoine. Le tout se marie à merveille. Quant à « Hiver Austral », il s’agit d’un rooibos originaire d’Afrique Australe aux fruits rouges et note de mandarine. Il est plus un peu plus intense que le précédent, mais tout aussi équilibré.

Compagnie & Co a encore réussi à nous surprendre avec son calendrier de l’Avent Casse-Noisette qui nous plonge dans de délicieux souvenirs d’enfance. Tout y est : l’esthétisme, l’odeur, le goût, les sensations… Soit, le vrai plaisir de déguster du thé, seul ou en famille, le soir de Noël.