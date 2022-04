Bonbon Super 2 : Un pour tous, tous pour Pistache – Éditions Glénat 

Amande, Praline et Cassius… sont de retour pour la suite et fin de ce diptyque sirupeux ! Bonbon Super, c’est l’histoire de super-héroïnes venant de l’espace, pour régler les problèmes et rendre de nouveau la vie plus douce aux habitants de l’île Coco !!

Dans le premier tome, Pistache, la troisième Bonbon Super n’avait pas eu la même chance que ses sœurs. Elle a forcément sombré dans la folie et la méchanceté. Et, se retrouve sur le trône des enfers, après avoir éliminé son concurrent direct. Stan, le Prince des enfers, avait volé tous les cœurs des habitants de l’île Coco, sans se rendre compte du mal qu’il avait fait !

Une mission colorée, douce et tellement fondante pour les +8, à retrouver depuis le 9 février 22 aux Éditions Glénat !!!!

Le décor :

Une petite île au milieu de l’océan …

Stan et Volcano profite du calme environnant, pour parler de … coeurs !! Car, Volcano est très amoureux de Volcanette. Il n’a de cesse de penser à elle. Tandis que Stan, qui n’est autre que le prince des enfers, essaye de protéger ses deux coeurs amoureux, alors que son père lui a formellement ordonné de les manger ! En tant que « vampire de l’amour », il devrait obéir, mais son amitié avec Volcano l’empêche de passer à l’acte.

Ainsi se passe la journée, jusqu’au soir où, au milieu du ciel étoilé, une étoile filante traverse le ciel : c’est une des Bonbon Supers !! Stan est très excité à la vue de ce spectacle, il aimerait tellement les avoir comme amies !!

Toute cette douceur de vivre est soudainement interrompue par Alastor. Celui-ci rappelle rapidement aux princes des enfers la mission première à laquelle il a été formé.

Un peu plus tard, pendant le rendez-vous des deux amoureux, l’odeur des cœurs de Volcano et Volcanette, fait perdre conscience à Stan, qui chute et s’écrase au sol. les deux Volcans le récupèrent tant bien que mal, et tombent nez à nez avec le Dieu des enfers : le père de Stan est particulièrement énervé et l’oblige à mettre sa mission à exécution …

Le point sur la BD :

Toujours aussi kawaï et adorable, le lecteur boit son Bonbon Super Tome 2 comme la douceur sucrée qu’il est ! Saïd Sassine transpose la perte d’un ami et la naissance de l’amour en un scénario fantastique dont les héroïnes pop nous ensoleillent le cœur et l’âme !

Tout l’univers de ce diptyque est fabuleux. Les créatures « japonisantes » entre pokémons et anthropomorphismes. Toutes plus mignonnes les unes que les autres. L’histoire de ce chasseur de “coeurs amoureux” et de ses héroïnes. Devant se gonfler d’amour et de bienveillance, avec tout ce qu’elles trouvent de plus sucrées pour pouvoir sauver l’île coco. Chaque thèmes que l’auteur aborde, se transforme poétiquement !!

Les Éditions Glénat et Sassine nous gâtent avec ce diptyque jeunesse, métaphorique transpirant l’altruisme de ses héroïnes et l’amour sous toutes ses formes !

La conclusion :

On dit au revoir à cet univers particulièrement créatif dans ce second tome de Bonbon Super, nous rappelant les animes des années 80. C’est pop, c’est pailleté de générosité et d’amour ! Rendant cette métaphore du deuil, de la perte d’un être cher et de l’amitié si moelleuse qu’on ne peut tomber que sous le charme de tant de bonheur et de tendresse !!!

Bonbon super aux Éditions Glénat, un diptyque qui te guérirait le plus méchant et le plus aigri des palpitants !!!!!