Découvrez Les Meilleurs Films De Casino Pour Fans De Jeux

De nombreux films ayant pour thème le casino ont été produits au fil des années et certains d’entre eux sont devenus incontournables. Nous avons eu droit grâce à ces œuvres à des personnages et à des scènes mémorables qui ont marqué des millions de spectateurs. Nous vous conseillons de découvrir notre liste des meilleures œuvres cinématographiques portant sur l’univers des casinos.

Las Vegas 21

Le scénariste australien Robert Luketic a surpris agréablement le monde du cinéma en sortant en 2008 un film sur l’univers des jeux. Il s’agit de « Las Vegas 21 », une production de 117 minutes qui montre à l’écran tout le potentiel des acteurs tels que Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth, Aaron Yoo et Laurence Fishburne. Le film porte sur Ben Campbell, un étudiant du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui dans sa quête de trouver les moyens pour poursuivre ses études en médecine s’est lié au professeur Micky Rosa. Après avoir découvert en lui une certaine aptitude à résoudre les casse-têtes et les équations linéaires, Rosa l’associe à un groupe de surdoués (Jill, Choi, Kianna et Fisher) dont le but est d’utiliser la technique de comptage des cartes pour gagner dans les casinos de Vegas.

Surnommé « Gros Joueur » puisqu’il est celui qui est chargé de placer de gros paris au moment opportun, Ben va susciter la jalousie chez ses coéquipiers, notamment Fisher. Il se fera démasquer et perdra par la même occasion ses chances d’être diplômé à la faculté des médecines. Mais, loin d’être découragé, il retournera au casino avec ses amis pour remporter un pactole de 640 000 dollars. Ce film a tout simplement tout ce qu’il faut pour tenir en haleine les passionnés de jeux de cartes. Il a été nominé au prix du meilleur film dramatique aux People’s Choice Awards 2009 et aux Teen Choice Awards 2008.

Casino Royale

« Casino Royale » est le 21ème opus de la saga James Bond. Il marque incontestablement le meilleur passage de Daniel Craig dans la peau de l’agent spécial britannique. Réalisé en 2006 par Martin Campbell, il tient surtout en haleine le public par sa partie palpitante de poker opposant Bond et le méchant « Le Chiffre » joué par Mads Mikkelsen. Dans cet opus, nous découvrons James Bond qui juste après avoir obtenu le statut 00, part en mission dans la capitale du Bahamas où il doit entrer en contact avec des agents terroristes afin de retrouver Le Chiffre.

La partie de poker est incontestablement la scène la plus intéressante de l’œuvre cinématographique. On assiste à une véritable opposition entre James Bond et Le Chiffre. Alors que l’agent fait croire à son adversaire qu’il bluffe, celui-ci fait tapis en croyant que Bond ne suivrait pas. Grosse erreur puisque James suit avec une Quinte Flush Royale. Le Chiffre qui ne possédait alors qu’un full aux As ne pouvait que se coucher. C’est l’un des films que l’on peut choisir aisément, pour se divertir et être focus du début à la fin.

Ocean’s 11

Il s’agit d’un blockbuster sorti en 2001 et réalisé par le producteur et scénariste Steven Soderbergh. Le film est un remake de la production « L’Inconnu de Las Vegas » de Lewis Milestone sortie en 1960. Il présente quelques-uns des plus grands acteurs de l’industrie cinématographique à savoir George Clooney, Elliott Gould, Brad Pitt, Bernie Mac, Matt Damon, Andy García, Don Cheadle, Carl Reiner et Julia Roberts. Ce film a engrangé au box-office plus de 450 millions de dollars américains et la plupart des scènes ont été tournées dans certains des casinos les plus réputés de Las Vegas.

Le récit du film porte sur Daniel Ocean qui dès sa sortie de prison prépare une équipe pour organiser un hold-up de la réserve d’argent des trois plus gros établissements de jeux de Vegas. Il s’agit du MGM Grand Las Vegas, du Bellagio et du Mirage qui appartiennent tous à un certain Terry Benedict. Pour réussir le coup du siècle, Daniel va alors contacter Rusty Ryan, un expert des jeux de cartes et dans l’art du bluff. Il va également s’entourer de Ruben Tishkoff, un maitre dans les déverrouillages des systèmes de sécurité des casinos, de Linus Caldwell, un pickpocket très agile et de Frank Catton, un personnage capable de s’infiltrer dans n’importe quel casino.

Ce film est un chef-d’œuvre sur tous plans. Outre les célèbres figures qui y sont mises en scène, la musique originale utilisée porte la marque de David Holmes. On y entend également quelques effets sonores provenant de Percy Faith et de Perry Como. De plus, la production a reçu des critiques positives dans de nombreux pays, notamment en France. Elle a également été primée à de multiples reprises. Elle a par exemple obtenu le Prix NBR du Top 10 de l’année aux National Board of Review Awards 2001. Elle a enfin permis à George Clooney d’être nominé au MTV Movie Awards 2002 en tant que meilleur acteur habillé.

Las Vegas Parano

Voilà encore un autre film qui plonge le public dans les vices de Las Vegas, la ville du péché. « Las Vegas Parano » est une réalisation de Terry Gilliam qui est sorti en 1998. Elle n’est rien d’autre qu’une adaptation du roman populaire « Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream » paru en 1978. Elle raconte l’aventure à Las Vegas d’un journaliste et de son avocat qui doivent couvrir un événement sportif. Malheureusement, en essayant d’échapper au cynisme des années 1970, ils vont tomber dans la dépendance aux drogues et semer le trouble dans quelques maisons de jeux.

Distribué par la société Universal Pictures, ce film a été réalisé avec un budget de 18 millions de dollars. Il met en vedette des acteurs comme Johnny Depp (dans le rôle du journaliste Raoul Duke), Benicio del Toro (l’avocat Gonzo), Tobey Maguire et Ellen Barkin. Il a reçu des critiques positives dès son lancement. D’ailleurs, grâce à son rôle, Johnny Depp s’est vu délivrer le Golden Aries du meilleur acteur étranger 1998 par le Russian Guild of Film Critics (Guilde russe des critiques de cinéma). Le film a été nominé pour la Palme d’or au Festival de Cannes.

Casino

« Casino » est l’un des films à thème de casino les plus populaires qui soient. Sorti en 1995 sous la réalisation de l’acteur, scénariste et producteur Martin Scorsese, il est inspiré de l’un des ouvrages de Nicholas Pileggi qui a d’ailleurs contribué à la mise en œuvre du scénario. Il met en scène trois des plus grands cinéastes des années 90 à savoir Robert De Niro, Sharon Stone et Joe Pesci. Il plonge les téléspectateurs dans les années 1970 où les gangsters sèment la terreur dans les contrées américaines, de Chicago à Las Vegas.

L’histoire tourne autour de Sam Rothsteinn (Robert De Niro) alias Ace qui est envoyé dans la capitale du divertissement américaine par une organisation mafieuse du Chicago pour gérer Tangiers, un hôtel-casino très populaire dans la ville. Aidé par son ami Nicky Santoron (Joe Pesci) et se montrant sans pitié avec les tricheurs, il va rapidement devenir le nouveau grand manitou de Las Vegas. Il va cependant tomber sous le charme de Ginger McKenna (Sharon Stone), une experte en arnaque à la beauté exceptionnelle qu’il va épouser. Le reste du scénario traite de la déchéance de chacun des personnages.

Le décor du film fait référence à l’hôtel-casino Stardust alors que les prises de vue ont en réalité été réalisées à la Riviera. Cette production a rapporté 116 millions de dollars de recettes et a reçu plusieurs distinctions. Pour son rôle, Sharon Stone a par exemple été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice et a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique en 1996. Dante Ferretti s’est vu par contre offrir le Ruban d’argent de la meilleure direction artistique en 1997.

Autres films sur les casinos

Réalisée par Todd Philips, « Very Bad Trip » est une comédie américaine qui fait référence au monde du pari. Elle tourne autour de Doug, un personnage qui sur le point de se marier va devoir suivre ses amis dans les maisons de jeux de Las Vegas pour enterrer sa vie de garçon. Le film a connu deux autres suites, « Very Bad Trip 2 » et « Very Bad Trip 3 ».

Un autre film sur l’univers du casino que vous avez intérêt à visionner est « Rain Man ». Sorti en 1988 et primé 4 fois aux Oscars, ce film raconte l’histoire de Raymond, un autiste qui est en réalité un excellent joueur de blackjack.