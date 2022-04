Le phénomène Sakamoto Days arrive chez Glénat Manga !!!

Partagez





Mais qui est donc ce Monsieur Sakamoto ? Rondouillet, cheveux grisonnants, tablier vert pétard, et lunettes rondes, ce cher épicier n’a absolument rien à se reprocher au premier abord. Et pourtant, comme le dit le fameux adage : « L’habit ne fait pas le moine » !!!

Préparez vous à découvrir les deux premiers tomes de ce manga drôle et surprenant, aux Éditions Glénat, à partir du 6 Avril !!

Et ne ratez surtout pas le pop-up store qui se tiendra à La Crémerie n°1 – 15 rue des Halles / 11 rue des déchargeurs 75001 Paris (métro châtelet) , dont l’entrée gratuite vous ouvrira les portes de l’épicerie de Sakamoto. Au programme, de 9H à 18H30, vous pourrez mesurer votre adresse, équipés/es de Nerf, profiter de l’exposition, et vous repartirez même avec une photo souvenir !!!

Le décor :

Deux enfants qui jouent devant l’entrée d’une épicerie …

A l’intérieur, Monsieur Sakamoto s’adonne à son passe temps favori en attendant les clients : La dégustation de mets divers et variés !! Cela fait des années, qu’il a ouvert cette superette, avec sa femme , et qu’ils sont parents d’une merveilleuse petite fille ! Et, depuis tout ce temps, il est vrai que le bel homme qu’il était, a tendrement disparu sous des couches de graisses bien situés au niveau des joues et du ventre !!

Pourtant, avant tout ça, il était plutôt svelte et élancé. Avec son ancien travail, il fallait être précis, silencieux, et surtout, il était craint de tous les gangsters et admirés par tous les assassins !! Car, à l’époque, il n’était autre que le légendaire Taro Sakamoto, assassin malin et surpuissant !!!

Bon, tout ça c’était avant ! Depuis qu’il s’est retiré, il n’aspire qu’a vivre sa petite vie simple, faite de petits bonheurs de tous les jours ! Mais, certaines organisations n’ont de cesse depuis sa « disparition », de le rechercher pour l’éliminer. Car, on ne quitte pas la mafia comme ça !

Aussi, ce jour là, l’organisation lui a envoyé un petit cadeau : Shin, un jeune dans le métier depuis peu, a été missionné pour l’éliminer ! Mais, est ce bien une belle journée pour mourir ??? !!!! ….

Le point sur le manga :

Un des meilleurs shonen que j’ai pu lire en ce début d’année !!! Sakomoto Days aux Éditions Glénat Manga étale avec humour, l’histoire de cette homme dangereux reconverti en doux agneau (enfin presque!) simplement par amour. Le scénario de Yuto Suzuki alterne entre rires, avec des personnages tous plus frappadingues les uns que les autres. Émotions, avec le protagoniste principal tellement attachant et furieusement dangereux. (Ne croyez pas qu’on peut facilement oublier un passé d’assassin comme ça du jour au lendemain !! Il y a des réflexes de tueurs qu’on ne peut réprimer toute la vie !!! ) . Et, dynamisme, à cause des assassins que lui envoient l’organisation !!! ( on peut jamais manger tranquille hein, dans son épicerie, ou passer du temps tranquille avec sa petite famille !) .

Les situations sont explosives, quelquefois même à cause de sa propre inoffensive petite femme , lorsqu’elle s’énerve après lui ! On aime le trait caricatural que le mangaka propose pour les protagonistes principaux. Comparés aux traits plus réalistes des personnages secondaires . Cela accentue simultanément la drôlerie et la gravité des actions totalement maitrisées !

Ma conclusion :

Sakamoto Days aux Éditions Glénat Manga parvient, dans ces deux premiers tomes, a nous balancer de l’humour au milieu d’un univers de psychopathes, tout en nous attendrissant !!! Un pari assez incroyable, de la part de Yuto Suzuki pour un tout premier manga. Les trois prochains volumes s’échelonneront de Juillet à Novembre !!! ​Un phénomène manga ​où les thèmes savamment bien dosés​ rendent le lecteur totalement accros !​ ​Gros ​Crush pour cette série !