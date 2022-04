Où est passée Léotolda ? – Un album couleurs pop signé Olga de Dios

« Où est passée Léotolda ? » est un album raconté par l’autrice espagnole Olga de Dios disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont découvrir une histoire un peu folle dans laquelle 3 drôles de personnages – Téo, Lina et Gaspard – recherchent leur amie Léotolda un peu partout, jusqu’à ce que…

Mais « Où est passée Léotolda ? »

Après avoir publié « Les trois frères d’or », l’artiste Olga de Dios fait un retour remarqué avec « Où est passée Léotolda ? ». Il faut dire que les couleurs pop du livre, rose et vert fluo, le rendent assez unique en son genre, tout pile dans l’esprit même de l’histoire, assez rocambolesque, il faut bien l’admettre.

Il suffit d’observer la couverture pour comprendre que les trois héros réservent bien des surprises aux lecteurs. En effet, ils sont prêts à tout pour retrouver leur amie Léotolda, quitte à se rendre dans des lieux assez surprenants : dans une armoire remplie de « vrais » dinosaures, dans les entrailles d’une énorme baleine ou encore sur la lune. Et une seule question subsiste tout au long de leurs aventures : « Où est passée Léotolda ? ». Sans trop en révéler, étant donné leur difficulté à la retrouver, il se peut bien qu’ils fassent appel à l’imagination du lecteur. D’accord, mais à quoi ressemble-t-elle ? Ah ça, c’est une autre histoire…

Zoom sur l’univers coloré d’Olga De Dios

De l’univers d’Olga de Dios, se dégage un côté pop avec ces couleurs acidulées qui rythment l’histoire et apportent toute son originalité au livre. L’humour est également présent même s’il est parfois subtil, il suffit de regarder le look des sirènes pour deviner que les enfants vont beaucoup s’amuser. Quant à l’histoire en elle-même, elle est riche, rythmée et originale. Elle sollicite l’imagination du jeune lecteur qui se prêtera bien volontiers au jeu de prendre leurs crayons de couleur pour faire parler sa créativité.

« Où est passée Léotolda ? » est un livre plein de vie, réalisé avec seulement trois couleurs, le vert, le rose et le jaune. Les lecteurs seront ravis de participer aux péripéties de ces 3 personnages surprenants qui ne manquent pas d’idées pour retrouver leur meilleure amie.