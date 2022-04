L’homme sans poids est le premier tome de la série et trilogie Les Antres, d’Eric Puybaret, paru aux éditions Delcourt, en février 2022. Un récit étrange, l’aventure fantastique, intrigante et absurde, faite de rencontres improbables, surprenantes, pour cet homme qui erre dans les antres…

Un homme meurt dans un naufrage. Il est aussitôt capturé par le passeur, un homme qui doit noter, dans la paume de la main, sa ligne PM, Post Mortem. Mais le passeur a oublié son stylet, il laisse donc un instant l’homme tout seul, sur son petit bateau, le temps qu’il aille en cabine. Mais un coup de vent passe par là, et fait s’envoler l’homme, qui passe dans les Antres… L’homme sans poids survole la mer et bientôt une petite île qui se fait bombarder. Une personne regarde ses œillets qui partent en fumée ! Il n’est pas content, de plus tous les ans, ça recommence ! L’homme sans poids arrive bientôt jusqu’à lui et le bouscule. Il est mal accueilli et repoussé brusquement. Puis, il est assommé de questions. L’homme sans poids ne comprend pas… Il assiste bientôt à une drôle de scène. Alors que Wellington s’inquiète pour ses fleurs, un autre homme apparaît à la fenêtre et demande ce qui se passe.

Le récit est très surprenant, présentant les Antres, la vie après la mort, mais avant les Enfers ou le Paradis. Un lieu loufoque, avec des personnages tous aussi atypiques. Dans cet univers mystérieux, un homme passe sans être marqué. En effet, il ne semble être personne, puisqu’il a échappé au passeur, qui n’a pas pu inscrire sa ligne PM. L’homme est donc sans poids, balayé par le vent qui l’entraîne à la rencontre de personnes plus improbables les unes que les autres. La bande dessinée est absurde, drôle, poétique, présentant un univers fantasque et curieux. Il y a des références, des personnages à retrouver, dans ce récit particulier et plaisant. C’est également une quête d’identité, pour cet homme qui ne sait pas qui il est… Le dessin est moderne, élancé, sans contours et assez doux.

L’homme sans poids est le premier tome de la série Les Antres, des éditions Delcourt, qui présente un récit curieux. En effet, l’histoire est originale et surprenante, avec cette vie après la mort, et un homme qui est une âme errante, dans un monde bien particulier.

Les Antres