Pépé & Cracotte – Un cherche et trouve xxl exceptionnel !

« Pépé & Cracotte » est un cherche et trouve grand format à découvrir aux Éditions Les Grandes Personnes. Un livre dans lequel la talentueuse illustratrice Adèle Massard propose aux lecteurs d’aller à la rencontre de chaleureux personnages, au cœur d’un quartier plus vivant que jamais.

Et si on suivait Pépé & Cracotte ?

Il suffit d’observer les minois de Pépé & Cracotte pour avoir envie de les suivre dans leurs aventures quotidiennes. Grâce à eux, le jeune lecteur va faire la connaissance d’autres habitants du quartier qui valent le détour.

Le livre a été pensé à la façon d’un cherche et trouve. Grâce à une planche sous forme de rabat à sortir du livre avant la lecture, les enfants vont s’amuser à chercher chaque personnage présent dans les décors, sans être obligés de revenir en arrière sans arrêt. Bien pensé donc ! Adèle Massard les invite à découvrir ce quartier animé et ses habitués, des habitants aussi quelconques qu’extraordinaires, comme Bérénice et son chihuahua Helmut, des amis de parc que Cracotte aime retrouver de temps en temps. Il y a aussi les deux acolytes Tim et Tom, deux fervents essayeurs de chaussures. On retrouve aussi la complicité de Mamie Mireille et son petit-fils Yassine autour d’une visite chez le coiffeur. Ainsi que Jean-Claude et les six petites souris, cachées sur chaque page, pas si évidentes à trouver d’ailleurs.

L’univers touchant d’Adèle Massard

Nous avons été scotchés par le talent d’Adèle Massard qui offre une représentation réaliste de ce à quoi ressemble un quartier animé par des gens aux personnalités différentes, et qui ont tous une histoire à raconter. Ce livre xxl est une merveille, les illustrations sont superbes, on languit même de plonger dans le premier décor, tout près de la brasserie du marché, où Raoul croit boire un café incognito. Les différentes planches pullulent de détails, presque comme un imagier que les enfants commenteront tout au long de leur lecture.

Le style de l’illustratrice est assez unique en son genre, familial, chaleureux. On lui pressent une fascination par la ville. On a parfois l’impression de parcourir des décors « old school » qui apportent encore plus d’authenticité au tout, c’est magique. Quant à sa technique, on peut dire qu’elle est surprenante, puisque nous avons appris qu’elle mise sur la précision en utilisant des instruments de chirurgie du type scalpel. Une chose est sure, le tout est très réussi !

« Pépé & Cracotte » fait partie de ces livres que l’on remarque aussitôt. Le genre de livre que les enfants seront pressés de parcourir encore et encore.