Assurance habitation : être assisté par un contre-expert en cas de sinistre

Cambriolage, incendie, inondation, tempête ravageuse, dégâts des eaux,… Un sinistre important enduré par une habitation constitue un véritable choc pour son propriétaire. Le recours à une contre-expertise suite à un sinistre dans une demeure ou un local commercial est très fréquent. Plusieurs raisons expliquent le recours à cette procédure. La plus évidente, c’est le manque de confiance accordée aux rapports rédigés par la compagnie d’assurance notamment au niveau de l’évaluation des dégâts, et par extension, le montant de l’indemnisation qui sera payé à l’assuré. Découvrons pourquoi de plus en plus de sinistrés font appel à un contre-expert.

Pourquoi a-t ’on besoin d’une assistance en contre-expertise?

Il est toujours très simple de souscrire une assurance habitation mais toujours plus compliqué de recevoir les justes indemnités lorsqu’un sinistre survient. Pour s’assurer de faire valoir pleinement leurs droits, les assurés ont de plus en plus recours à des contre-expertises en assurance. Cette option présente en effet plusieurs avantages non négligeables.

Un contre-expert vous permettra, entre autres, de vous soulager dans une étape procédurière compliquée à gérer, de vous prodiguer de nombreux conseils, de réaliser l’état de perte, d’organiser les différentes interventions de réparation de vos dommages, de monter votre dossier (rapport d’expertise) destiné à la compagnie d’assurance, de vous négocier (face à l’expert compagnie) la plus haute indemnisation possible et de suivre la clôture du sinistre jusqu’au paiement final de votre dédommagement: bref, à protéger vos intérêts de A à Z. Pour lui permettre de mener à bien son travail, l’expert d’assuré (contre-expert) vous demandera de conserver tous les objets abîmés et ses preuves puis de réaliser la déclaration de sinistre auprès de votre assureur. Il pourra ainsi avoir tous les éléments pour vous représenter.

Le rôle de ce professionnel est donc de permettre à l’assuré locataire, ou à l’assuré propriétaire, d’avoir une meilleure indemnisation en cas de sinistre. Faire appel à un bureau de contre-expertise est possible aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. En effet, les commerces ne sont également pas épargnées par les incendies, les dégâts des eaux, les inondations, les tempêtes, les catastrophes naturelles, les cambriolages, les vandalismes, les heurts, les bris de vitres ou encore les dommages collatéraux des attentats.

N’oubliez pas que votre assureur est le seul évaluateur et le payeur en cas de sinistre, et il aura tendance à sous-estimer les dommages. Affronter seul les experts de votre compagnie n’est pas préconisé, vous vous retrouverez en face de professionnels de la négociation habituées à l’interprétation des conditions générales des contrats d’assurance. Pour remédier à cela et rétablir un rapport de force équitable, le recours à un cabinet de contre-expertise est la solution la plus adaptée à votre situation. N’attendez pas de vous retrouvez en désaccord sur le montant d’indemnisation proposé pour faire appel à un contre-expert. Certes, cette situation de litige reste gérable mais elle peut être éviter (et éviter de ralentir le démarrage des réparations) en faisant appel à un expert d’assuré dès les premières heures du sinistre.

A quel contre-expert confier son dossier sinistre ?

J’ai compris, mais quel contre-expert en Belgique choisir ? Vous venez de subir un sinistre habitation et vous ne souhaitez pas laisser libre votre assurance juger du montant de votre indemnisation ? Après comparaison, notre régie s’est arrêtée sur Sinistra. Sinistra, bureau de contre-expertise en Belgique, est désormais très réputée et incontournable dans la défense des sinistrés que ça soit en région bruxelloise ou en Wallonie. Ses contre-experts disposent des compétences nécessaires pour exploiter et maximiser toutes les possibilités d’indemnisation, même les plus compliquées à faire céder. Une contre-expertise Sinistra est donc l’assurance d’un rapport de négociation équilibré entre vous et votre assureur.

Un contre-expert gratuit ? Oui mais on parlera ici de zéro reste à charge. Sinistra prône une assistance sans frais. Ses interventions sont totalement prises en charge par les compagnies d’assurances, par leurs contrats et sa clause « contre-expertise ». Par le paiement de vos primes d’assurance tous les ans, vous entretenez votre propre droit à être accompagné par un expert d’assuré en cas de sinistre. La grande partie des contrats, en Belgique, sont éligibles à cette gratuité. Avant le début de ses interventions, Sinistra s’assure que votre compagnie couvrira intégralement les frais.

Afin d’assurer une qualité de service optimale, le contre-expert Sinistra se déplace généralement à 2 reprises chez le sinistré : dans un premier temps, c’est pour constater de visu les dommages et réaliser l’état des lieux des pertes et dans un deuxième temps, pour le rendez-vous final de négociation face à l’expert mandaté par votre assureur. Comme l’indique leur slogan : grâce à Sinistra, vous ne serez plus jamais seul face à votre compagnie d’assurance !