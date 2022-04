Recrutement : Perpignan la ville de tous les atouts !

Partagez





La ville de Perpignan bénéficie d’un climat propice !En région Occitanie, on mise avant tout sur le bien-être des gens. Carole Delga la présidente de la région Occitanie/Pyrénées Méditerranée offre, par sa politique, un large choix, de possibilités aux désireux et désireuses, d’investir du temps, et du savoir-faire, dans une région peuplée de presque 5 millions d’individus.

Invité ce 24 mars, et reçu sur le stand de la région, j’ai pu faire le point sur cette partie de l’Occitanie, proche de l’Espagne, et profondément ouverte à un tourisme frontalier, Barcelone n’étant qu’à 1 heure de la ville des Pyrénées Orientales.

“Le Revenu Écologique Jeunes”…

1ère région “Pacte Vert”, l’Occitanie mise sur des postes pour les jeunes. À Perpignan, le stand de la région est une véritable ruche pour l’emploi. Tout d’abord, c’est l’équipe de “Wimoov” qui me reçoit dès ce début de journée, pour le démarrage du “Marathon de l’Emploi”.

Wimoov est d’abord une équipe formée de plus de 200 collaborateurs dans l’hexagone. La région “Occitanie”, m’a mis en rapport avec l’unité Perpignanaise, pour parler “mobilité”, mais aussi “accompagnement”. Je découvre tout de suite que l’ambition de la région, est de fédérer, des vocations autour de l’emploi, mais aussi de favoriser l’implantation de populations autour de bassins de l’emploi.

Wimoov, m’indique que “Le Revenu Écologique Jeunes”, est façonné autour de dispositifs et diagnostics, pour la mobilité renforcée. Mon interlocutrice évoque le dispositif “Permis Mobilité”...”L’aide sociale est mise en place pour l’accès aux permis, c’est un tremplin pour l’emploi, le début de la mobilité, nous sensibilisons les jeunes, sur cette voie…https://www.wimoov.org

Un revenu écologique ?

Concrètement, quinze mesures phares sont à retenir. Parmi elles, Action Logement (ex 1 % logement) et la région attribuera une aide de 1 000 € pour aider les salariés à déménager pour se rapprocher d’un emploi.

Autre dispositif : Pour les jeunes en alternance une aide entre 10 € et 100 € par mois doit les aider à compléter de payer leur loyer. Souvent, le manque de véhicule, trop cher, oblige un grand nombre de candidats à décliner un emploi, les saisonniers sont les plus touchés. Le pacte met donc en œuvre sous 24h le prêt d’une voiture pour les chômeurs ayant le permis, les salariés en reconversion et les jeunes jusqu’à 25 ans.

Pour les familles : Des aides à la garde d’enfant de 80 € à 250 € par mois permettent aussi de réduire le reste à charge pour les familles, qui doivent faire garder leur enfant pour répondre à un job. La Région profite de ce pacte pour expérimenter un revenu écologique légal pour les jeunes de 18 à 29 ans compris entre 689 € et 1 000 €.Il a pour objectif d’inciter les jeunes notamment éloignés de l’emploi à se diriger vers des métiers verts. Ils sont nombreux, dans le tourisme.

Pour connaître l’intégralité des aides et dispositifs, la Région met en place un numéro vert (0800 00 70 70) où une équipe formée répond à toutes les questions. Les 18 maisons de la région informent aussi sur les 40 mesures, dont voici le lien https://www.laregion.fr/TAF

Un recrutement saisonnier qui se fait attendre…

Autre contact que j’avais noté sur mon carnet de rendez-vous : L’AFPA de Rivesaltes avec les accompagnants de la “Boutique Création Catalane”. “On a pris l’option de vous parler des Vigatanes, cet évènement est important, car il regroupe les artisans autour d’un savoir-faire, en l’occurence la fabrication d’espadrilles…” nous explique l’hôtesse qui d’ailleurs est chaussée de ces fameuses créations locales.

Question travail, on a scruté les offres dans le domaine de la vente, et surtout dans le secteur culinaire. Elles sont nombreuses, la demande est forte, plus d’une centaine d’offres pour la région de Perpignan. “Avec la Catalogne à côté de nos frontières, nous avons la chance d’accueillir un grand nombre d’Espagnols, leur pouvoir d’achat est supérieur au nôtre, et les frontières avec le Maroc par bateau, sont toujours en block-out, du fait de différents entre les deux pays, nous bénéficions de cette manne”, nous indique un des responsables de la CCI !.

Calendrier pour le Revenu jeune:

-De novembre 2021 à janvier 2022 : concertation et réalisation d’une étude juridique sur les compléments de revenus d’activité existants, avec analyse des dispositifs, notamment le contrat d’engagement ;

-Début février 2022 : adoption des modalités d’expérimentation du dispositif Revenu écologique jeunes dans les filières BTP et Agriculture, et d’une délibération déterminant les montants et les conditions d’attribution du revenu écologique ;

-Mi-février 2022 : lancement d’un l’appel à candidatures auprès des jeunes en vue du démarrage de l’expérimentation ;

-Septembre 2022 : Évaluation et généralisation du dispositif.

Eric Fontaine à Perpignan