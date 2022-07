Sakamoto Days Tome 3 – Éditions Glénat Manga 

La suite explosive de Sakamoto Days, ce shonen nous racontant l’histoire d’un tueur professionnel ayant raccroché après avoir rencontrer la femme de sa vie !!

Toujours recherché par les Organisations, à qui on ne dit pas au revoir si facilement. Et avec quelques problèmes d’argent en plus pour l’épicerie qui lui est chère !!!

Accompagnés de Shin, ils vont participer à un tournoi d’Air soft, qu’ils comptent bien gagner pour décrocher le pactole et renflouer les caisses de l’épicerie !!!

Troisième tome à retrouver depuis le 6 juillet 22 aux Éditions Glénat Manga !! Bon fun !

Le décor :

Les toits de la ville…

Un nouvel assassin est sur les traces de Taro Sakamoto. Accompagné de son perroquet, il compte bien le retrouver afin de pouvoir empocher le milliard de yens promis pour sa tête. Un peu pour pouvoir manger à sa faim, nourrir son Pisuke qui lui coûte une blinde en graines spéciales ! Et surtout, pour redorer son blason d’assassin, car il traîne derrière lui un gros échec qui met à mal sa confiance en lui !!

Tandis que l’épicerie Sakamoto se réveille doucement, Shin, Lù et Taro constate le mauvais état de la boutique après toutes les péripéties passées. Il est temps de choisir la rénovation avant que tout ne s’écroule. Mais combien vont coûter les travaux ? Sûrement trop pour le rendement de cette petite boutique.

Aussi, Shin a une solution radicale : participer au championnat d’air soft, et le gagner pour remporter le pactole mis en jeu !!! Une promenade de santé pour ces deux anciens assassins !!!

Sauf que Heisuke, le nouveau tueur professionnel envoyé pour éliminer Taro, va venir mettre son grain de sel dans cette compétition ! Mais pas comme tout le monde le pense !!!

Le point sur le manga :

Après deux premiers tomes où l’on apprenait à connaître le passé du protagoniste principal, puis, où Yuto Suzuki nous mettait dans l’ambiance, avec les différentes rencontres, on retrouve une ambiance plus paisible, familiale et bienveillante. Bien évidemment jusqu’à ce qu’une nouvelle recrue fasse son entrée dans la famille, et que les choses dégénèrent à nouveau pour un tome 3 dynamique de Sakamoto Days aux Éditions Glénat Manga !!!

Le scénario s’axe principalement sur la vie de Shin, son passé, pour emmener un nouveau challenge bousculant la vie déjà mouvementée de Taro. Et mettant l’accent sur les rapports des personnages, et accentue cette confiance qui s’installe à chaque tome un peu plus entre eux. Personne ne peut résister à la gentillesse du personnage et au besoin d’être enfin reconnu et intégré dans une vraie famille. L’auteur nous régale une nouvelle fois de ses graphismes et de ses plans complètement débridés !

La conclusion :

Un nouvel opus drôle et musclé pour cette série explosive qu’est Sakamoto Days aux éditions Glénat Manga !!! De nouveaux challenges, une autre recrue, et un personnage malveillant, particulièrement inquiétant fait son apparition pour nous suspendre une nouvelle fois dans l’expectative !!!

Une série qu’on adore avec ce mélange si bien dosé de bienveillance et de psychopathie qui passe toujours très bien !!!