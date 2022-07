Lancement du Petit Futé Côte d’Azur Monaco 2022-2023

La Côte d’Azur attire chaque année des millions de visiteurs. Située entre mer et montagne, elle regorge de paysages magnifiques. Les touristes venus du monde entier sont aussi bien séduits par Nice, Cannes, Antibes, Menton, Monaco, que par ses villages perchés pleins de charme. Toute l’année, elle propose aussi une offre culturelle riche avec ses nombreux musées, théâtres et festivals.

Les incontournables guides France du Petit Futé ont le mérite de faire découvrir rapidement les différents atouts des régions et de permettre aux visiteurs de préparer leur séjour et leurs vacances dans les meilleures conditions, en leur proposant des bons plans et de bonnes adresses. A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé a été entièrement repensé et propose désormais un contenu unique sur le marché des guides de tourisme à travers quatre axes principaux : inspirer, découvrir, visiter et organiser son voyage ainsi qu’un contenu additionnel multimédia (vidéos, photos, playlist et sites web facilement accessibles via smartphone).

Pour célébrer le lancement du guide Petit Futé Côte d’Azur Monaco 2022-2023, il fallait une soirée et un lieu exceptionnels. Jeudi 16 juin, c’est dans le cadre magnifique de la plage Keller du Cap d’Antibes que se sont retrouvés professionnels du tourisme, presse et invités. Une superbe soirée, placée sous le signe de la gastronomie et de la convivialité, au cours de laquelle les invités ont pu goûter aux produits de fabrication artisanale ( notamment la pissaladière géante du CRT) mais aussi aux spécialités préparées par de grands noms de la gastronomie azuréenne. De nombreux viticulteurs de la région étaient également présents.

Le guide Petit Futé Côte d’Azur Monaco est édité à 30 000 exemplaires en français, en anglais et même en chinois.

Le petit Futé Côte d’Azur Monaco – Prix public version papier 12,95 euros – version numérique 6,99 euros. Prochainement disponible sur la boutique en ligne du Petit Futé. Pour retrouver la Côte d’Azur sur internet : www.petitfute.com