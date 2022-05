Bonne Maman – Coffret “10 façons de dire Je t’aime”

La marque française Bonne Maman présente, pour la fête des mères, un joli et adorable coffret gourmand. Un coffret qui se compose de 10 recettes créatives et délicieuses, qui vient aussi dire de tendres mots, pour montrer toute son affection, à sa maman.

Bonne Maman, entreprise française depuis 1971, sait toujours ravir les papilles et surprendre avec de nouvelles recettes et des idées cadeaux aussi fabuleuses que gourmandes. Pour la fête des mères, la marque présente un joli coffret plein d’amour et de mots tendres.

Un coffret, comme un calendrier de l’Avent, avec des fenêtres à ouvrir, pour découvrir de petits pots de confiture, et derrière ces fenêtres, de tendres pensées et mots, pour dire Je t’aime. Dix fenêtres à ouvrir qui sont autant de façon de dire Je t’aime et de découvrir de délicieuses recettes fruitées, florales et délicates. Le coffret est joli, présentant de jolis bouquets de fleurs colorés. Il est facile à ouvrir, laissant du suspense pour quelques jours, à chaque ouverture de fenêtres.

Dix confitures créatives et gourmandes sont à découvrir et déguster, avec, notamment, une aux abricots à la lavande. Une recette fruitée et douce, avec la saveur délicate de la lavande, offrant un moment de dégustation suave et surprenant. Une autre recette, aux cerises et à la fleur de sureau, offre également un parfum étonnant et fabuleux, doux, fruité et délicatement floral à la fois. Huit autres recettes viennent ainsi éveiller les papilles et offrir de bons moments aussi gourmands qu’étonnants, comme un bouquet de gourmandises.

D’autres coffrets, plus ou moins grands, sont également à découvrir, pour la fête des mères et toutes autres occasions. Des idées cadeaux, pour les gourmands et gourmandes, qui sauront toujours faire plaisir, mais aussi surprendre !

La marque française Bonne Maman présente un joli et gourmand coffret qui, en plus d’offrir dix recettes de confiture de fruits aux notes subtiles de fleurs et plantes, rend hommage à l’amour que l’on peut porter à sa maman, à travers de jolies citations et mots pleins de tendresse. Un cadeau idéal pour les mamans gourmandes et affectueuses.

