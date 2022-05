En savoir plus sur le microblading

Le microblading est une méthode utilisée sur les sourcils pour remanier, réformer et recréer leur forme ainsi que leur couleur. Il est différent du tatouage standard des sourcils parce que chaque coup est fait par la main alors que les tatouages des sourcils sont faits à l’aide d’une machine.

C’est une technique sur laquelle plusieurs petites aiguilles sont utilisées pour additionner un pigment semi-permanent sur la partie supérieur du derme. Par rapport au tatouage traditionnel, le microblading se propage plus rapidement dans la couche de la peau. Les personnes qui le pratiquent doivent suivre une formation spécialisée.

Est-ce que c’est permanent ?

C’est une méthode de tatouage semi-permanent. Il dispose des pigments sous la peau à l’aide d’un stylo à aiguilles pour dessiner le poil. Grâce à cette technique, vous pouvez avoir des sourcils magnifiques durant toute la journée. La cicatrisation dure entre trois à six semaines.

Pourquoi faire du microblading ?

Si vous n’êtes pas satisfait de votre sourcil, optez pour le microblading. C’est une méthode de beauté certaine pour avoir un résultat satisfaisant. En cas de perte excessive de poils au niveau des sourcils, d’une arcade de sourcil peu buissonnante, d’une simple chute de poils ou d’une cicatrice que vous voulez camoufler, cette méthode sera la meilleure des solutions.

Que faire s’il ne tient pas ?

Vous avez cherché un résultat impeccable en faisant le microblading pour redonner une seconde vie a vos sourcils. Mais que faire si cela ne fonctionne pas comme prévu ? En effet, il n’est pas éternel, car il se dissimule avec le temps. Néanmoins, sa vitesse de détérioration dépend de votre type de peau. S’il ne tient pas, c’est qu’il n’était pas bien fait. Revenez une seconde fois dans le salon ou vous l’avez fait.

Quelles sont les conséquences ?

La cicatrisation se révèle longue. Effectivement, elle dure quelque semaine après la séance. Certaines personnes pensent que cette méthode de beauté est un échec en voyant les croutes qui tombent ou bien les sourcils qui disparaissent ou qui devient trop foncé. Si ces gestes se présentent, ne soyez pas inquiets parce que cela est tout à fait normal et font partie de la reconstitution de la peau. Tout cela arrive pendant le processus de cicatrisation de la peau.

Comment faire pour entretenir le microblading ?

Le pigment va mettre une couleur plus sombre sur l’étendue de la peau du visage. Dans ce cas, les sourcils seront plus apercevables et cela peut parfois être dérangeant. Comme les tatouages normaux, il faut éviter de prendre un bain prolongé, faire un spa, transpirer, gratter les croutes, être en contact avec la lumière ultra violet pendant trop longtemps ou mettre une couche de crème trop épaisse sur la partie.

Après la rectification, les médications sont à utiliser que pour le début de la séance de maquillage semi-permanent. Néanmoins, la pigmentation est mineure, la méthode de guérison durera le moins longtemps possible. Les barbouillages ne sont pas imaginés présente en conséquence de la séance de modification.

À la suite de cette séance, le résultat final va apparaître et les sourcils vont être superbes pendant un an. Ensuite, il nécessitera une retouche chaque année pour combler la pigmentation qui a été endommagée au fil du temps. Pour celle qui se demande si cette technique de beauté est douloureuse, ce n’est pas le cas.

Le processus de guérison

En moyenne, le processus de guérison dure entre une semaine et dix jours. Le jour suivant le traitement, les sourcils auront l’air foncés. Ceci s’avère normal, car la peau bannie une portion du pigment qui s’est installé. Après quelques jours, des croûtes de pigment se composeront et tomberont.

Il faut éviter d’enlever les croutes prématurément pour ne pas avoir une remarquable cicatrice, attendez qu’elles tombent d’elles-mêmes. Pendant les deux à trois jours qui suivent la procédure, évitez de vous mouiller les sourcils trop souvent, évitez d’appliquer n’importe quel produit quand vous vous nettoyez ou quand vous vous maquillez.

Si jamais vous changez d’avis et que vous voulez éliminer votre tatouage, optez pour le NanoRemoval. Vous pouvez suivre une Formation Nanoremoval sur des plateformes en ligne.