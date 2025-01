BREEZE – La nouvelle appli pour de vraies « Rencontres »

Partagez





Breeze se positionne comme la première application qui encourage les rencontres en face-à-face, dans des lieux soigneusement sélectionnés. Lancée en 2020 aux Pays-Bas, l’application Breeze qui réhumanise le dating, se lance officiellement en France après avoir conquis la Belgique, l’Allemagne, et le Royaume Uni. Conçue pour ne pas chatter des heures par écrans interposés et pour favoriser directement les rendez-vous.

Une expérience unique : pas de blabla on-line, du blabla en LIVE !

Breeze se démarque des autres applications de dating par son approche résolument axée sur le monde réel. Fini les longues discussions virtuelles qui n’aboutissent nulle part : sur Breeze, les utilisateurs reçoivent une fois par jour à 19h, une sélection de profils adaptés à leurs préférences. Une fois un « match » réalisé, pas de chat interminable : les célibataires se rencontrent directement dans un lieu partenaire, sécurisé et connu de l’application.

Un modèle innovant : pas d’abonnement, on paye uniquement lorsqu’un date est programmé

Chez Breeze, il n’y a pas d’abonnement. L’utilisateur ne paye que lorsque le rendez-vous est programmé, au tarif de 9 €. Cette somme comprend le premier verre dans le lieu partenaire. Ce modèle motive les célibataires à passer à l’action, avec l’engagement de se rendre au rendez-vous.

Un concept qui a fait ses preuves en Europe puisque l’application a déjà enregistré plus de 270 000 dates !

Des lieux partenaires sûrs et accueillants

Breeze s’engage à offrir un cadre sûr et agréable pour les célibataires. Les lieux partenaires sont soigneusement sélectionnés et leur personnel est formé pour assurer le bon déroulement des rendez-vous. Cette attention portée à la sécurité et au confort fait de Breeze une application où les rencontres authentiques et sereines deviennent la norme.

Un vent de fraîcheur pour le dating en France

Avec une approche innovante, Breeze entend bousculer les codes des applications de rencontres en France. Son objectif ? Permettre à ses utilisateurs de vivre des rencontres authentiques sans perdre de temps, et en toute confiance.

« Les rencontres sont rapidement devenues un processus essentiellement numérique, ce dont nous avons fait personnellement l’expérience. Cela peut vite devenir chronophage, et les discussions sont souvent maladroites. Les utilisateurs d’applications de rencontres passent beaucoup de temps sur leur téléphone, mais se voient rarement en face à face. Nous avons voulu répondre à cette problématique. Grâce à notre concept, nous voulons ramener de la simplicité et de l’humanité dans le monde des rencontres. » déclare Marsha Goei, co-fondatrice de Breeze.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Breeze – Pour faire de vraies rencontres ou téléchargez l’application Breeze dès maintenant sur l’App Store ou Google Play.