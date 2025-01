Un gros câlin ! et Beaucoup d’amour ! – Deux livres jeunesse

Un gros câlin ! et Beaucoup d’amour ! sont deux livres pour la petite enfance, des éditions Glénat, parus en janvier 2025. Deux ouvrages ajourés attendrissants, de Patricia Hegarty et Thomas Elliott, qui suggèrent une lecture qui se transforme en moment-câlin !

Dès la couverture, les deux livres présentent un tour, invitant à découvrir ce qui se cache derrière. Le premier livre présente une première double page avec un ourson et sa maman. Il est l’heure d’aller se coucher, alors maman prépare un lit chaud et douillet. La page ajourée permet de découvrir le fond de la grotte. Une fois la page tournée, la maman change de place, et se retrouve avec son petit dans les bras ! Pour le deuxième livre, les pages ajourées jouent sur la même tendresse, autour de l’amour, en formant des cœurs. Ainsi, un écureuil bondit de branche en branche, sur la première double page, pour se retrouver museau contre museau, sur la deuxième double page, avec l’aide de cette page ajourée.

Les deux livres animés offrent à découvrir des moments de tendresse, pour s’apprêter à aller se coucher. Des animaux et leurs bébés sont à retrouver dans le premier ouvrage, tandis que des amoureux, des frères et sœurs, des parents et enfants se disent « je t’aime », dans le deuxième. Les découpes astucieuses, une page sur deux, offrent des personnages et une scène qui s’animent, suggérant un effet « wahou ! ». Des êtres se rapprochent, pour un câlin, un moment de tendresse, formant des cœurs, pour le second livre. Le texte reste simple, il vient décrire la scène et les sentiments de chacun. La rondeur du trait suggère un dessin moderne et doux, qui se trouve aussi expressif. L’univers coloré des illustrations fait mouche et plaira autant aux jeunes lecteurs qu’aux parents !

Un gros câlin ! et Beaucoup d’amour ! sont deux livres animés, des éditions Glénat jeunesse. Deux ouvrages adorables et attendrissants, aux découpes astucieuses, qui proposent des instants de lecture, mais surtout des moments-câlin, qui célèbrent la tendresse entre deux êtres.

Acheter ces livres sur Amazon