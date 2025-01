Aux soirs de grande ardeur – Ed. Le Lombard

Aux soirs de grande ardeur est un roman graphique de Nicolas Puzenat, paru aux éditions Le Lombard, en janvier 2025. Une bande dessinée comme un conte initiatique, sur fond de révolution néolithique, porté par un personnage féminin qui se révèle à elle-même.

Une femme rend grâce aux vieux, aux jeunes morts, aux ancêtres. Elle leur parle lovée au cœur de la cité de Miril. Elle les remercie de veiller sur leurs bêtes, qui donnent le lait, la viande et leurs peaux, et de leur accorder la force de supporter ces chaleurs. Dans la cuisine, Manakor a mis les prunes sur le plan de travail. Une voix lui explique qu’il faut qu’elle en prenne trente, pour en retirer les noyaux et les garer de côté. Manakor se réjouit, le nombre correspond à l’âge de son maître. La voix en elle se fâche et demande à ne plus l’appeler ainsi, alors qu’il est absent. La femme semble dépitée par tout ce que lui dit la voix. Ce qui lui suffit à son bonheur est de servir son maître dont elle est éprise. Elle peut respirer ses vêtements, toucher ses affaires, frôler sa peau…

Dans la cité de Miril, il y a des dirigeants, la classe moyenne, des servants et des personnes qui vivent dans la forêt. Une croyance permet d’entendre les ancêtres, des êtres de leur famille disparus. Manakor parle avec sa grand-mère… Ce côté fantastique est une grande part du récit, influençant chaque personnage dans leurs actes. Dans la forêt, le feu gagne du terrain et arrive aux pieds de la cité. Un terrible événement, qui va bouleverser les vies de ces personnages. Enfin, Manakor, amoureuse de son maître, va découvrir que celui-ci en aime une autre. Une ardeur qui oscille entre jalousie, passion et amour. Le feu et la fuite vont permettre aux deux personnages de se découvrir, à travers différentes épreuves, révélations… La bande dessinée est dense, abordant subtilement différents thèmes tels que l’amour, l’estime de soi, la liberté, l’émancipation, la croyance, le pouvoir, l’asservissement… Le dessin est plaisant, dynamique.

Aux soirs de grande ardeur est un roman graphique maîtrisé et intéressant, des éditions Le Lombard. Un récit complet qui sous les traits d’une servante amoureuse de son maître, offre à découvrir une aventure incroyable, entre survie, fuite, liberté, amour, reconnaissance, quête…

Bande dessinée à acheter sur Amazon