Airfryer light – Super facile – Ed. Solar

Airfryer light est un livre culinaire, de la collection super facile, des éditions Solar, paru en janvier 2025. Un ouvrage collectif, qui présente des recettes qui ne manquent pas d’idées et de gourmandises, pour exploiter toutes les capacités de cet incroyable appareil !

Le livre carré débute avec un avant-propos qui explique comment l’airfryer s’est installé dans de nombreuses cuisines. Il faut avouer que l’appareil ne manque pas de qualités. L’appareil est facile et pratique à utiliser, rapide et économe. Il permet de préparer des recettes saines et légères. Avec quelques pulvérisations, il réduit la quantité de matière grasse de cuisson. Son autre qualité est la prise en main étonnante de facilité ! Ainsi, avec de nombreux avantages et modes l’airfryer permet de bien manger au quotidien et de préparer facilement de bons plats. Il y a donc des recettes de l’apéritif au dessert, à retrouver au fil des pages…

Le livre de cuisine propose de cuisiner avec son airfryer, et de préparer des plats sains et savoureux sans huile, ou presque ! Il y a donc 90 recettes simples, légères et savoureuses à préparer à l’aide de cet appareil. Le livre culinaire présente quatre grandes parties : l’apéro ; les plats préparés en 15 minutes ; les plats à partager ; les desserts légers. Les recettes sont faciles à suivre, proposant des étapes simples et définies. Les ingrédients se trouvent bien listés, pour être sûr de tout avoir sous la main. Des astuces ou conseils complètent les recettes, pour des accompagnements, variantes, présentations… De belles et alléchantes photographies accompagnent les différentes recettes. Le temps de préparation est limité, les produits simples à trouver, pour un résultat qui plaira à tous les gourmands !

