Ces maux que nous taisons, d’A. J. Broochmitt

Lauréat du Prix Fyctia Révélation New Romance 2024, Ces maux que nous taisons prouve qu’A. J. Broochmitt est une voix à suivre. Ce roman, à mi-chemin entre drame poignant et romance intense, est un incontournable pour les amateurs du genre.

Préparez vos mouchoirs, ajustez votre stéthoscope imaginaire et plongez dans une lecture addictive et bouleversante ! Paru en fin d’année chez Hugo New Romance, et couronné lors du Festival New Romance 2024 à Lyon, Ces maux que nous taisons est un vrai coup de coeur. Erine et Soren resteront dans nos mémoires bien après la dernière page, tout comme la superbe couverture qui illustre leur histoire.

Résumé

Jeune et talentueuse, Erine Peters s’apprête à commencer sa deuxième année d’internat en chirurgie lorsque sa vie bascule après un drame personnel. Elle quitte alors son Texas natal pour un nouveau départ à l’hôpital de Twin Lakes, en Alaska. Mais à l’heure de retourner au bloc, le doute l’envahit : est-elle encore capable d’opérer ?

Soren Walter, une étoile montante de la chirurgie cardiaque, est réputé pour son arrogance et son assurance à toute épreuve. Pourtant, sa confiance vacille quand une nouvelle interne aux compétences exceptionnelles est affectée dans son service. Non seulement elle pourrait lui faire de l’ombre, mais aussi faire resurgir une affaire troublante de son passé compromettant ainsi sa brillante carrière…

Entre rivalités, coup de foudre et coups bas, Erine et Soren vont devoir naviguer en eaux troubles où chaque révélation pourrait les conduire à leur propre destruction.

Une plongée fascinante dans le monde médical

Ces maux que nous taisons nous plonge avec réalisme dans l’univers hospitalier. Les sujets traités – pression des soignants, rivalité acharnée, erreurs médicales et déserts de santé – sont abordés avec une justesse percutante. L’atmosphère des blocs opératoires et la compétition entre internes rappellent les heures les plus intenses de Grey’s Anatomy, mais avec une touche personnelle qui lui confère toute son authenticité.

Erine et Soren : un duo inoubliable

Côté romance, j’ai d’abord redouté le cliché du coup de foudre. Finalement, j’ai été agréablement surprise par un slow-burn parfaitement maîtrisé. Erine est une héroïne à fleur de peau, dont la résilience face à un passé bouleversant inspire l’admiration. Son parcours poignant et ses flashbacks sur Jackson m’ont émue au plus haut point. Quant à Soren, son arrogance initiale déstabilise, mais au fil des pages, il révèle une complexité touchante qui en fait un personnage profondément humain. Leur dynamique est magnétique, et leur romance captive du début à la fin.

Des détails qui font mouche

Ce qui rend Ces maux que nous taisons si immersif, c’est aussi tout ce qui gravite autour. L’ambiance médicale est hyper immersive avec la description des opérations. Visuellement, les descriptions permettent d’imaginer sans mal cet hôpital dressé dans le vent glacé de l’Alaska. La playlist qui accompagne le récit est également au top (coucou Imagine Dragons, Fleurie et Billie Eilish). Enfin, mention spéciale pour la couverture, un bijou graphique à l’image de l’histoire qu’elle renferme.