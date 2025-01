4 tenues total black tendance pour les hommes

Le noir ne se démode jamais. Élégant, polyvalent et toujours classe, le noir total est un choix gagnant pour ceux qui veulent un style percutant sans excès. Que tu préfères un look formel ou décontracté, le noir te permet de jouer avec les tissus, les textures et les accessoires pour créer des tenues uniques et personnelles.

Dans cet article, tu trouveras 4 propositions de looks total black, chacune adaptée à une occasion différente et facilement reproductible.

Style décontracté

Un total look noir que tu n’auras aucun mal à recréer est le look décontracté. Parfait pour toutes les occasions plus informelles et les loisirs, il te permet d’avoir l’air soigné sans jamais en faire trop, avec classe et assurance.

Pour l’obtenir, tu peux jeter un coup d’œil aux offres de Givenchy vêtement pour homme sur TheDoubleF et opter pour un t-shirt noir basique à porter avec un pantalon en coton.

Pour compléter le tout, tu pourrais ensuite enfiler des baskets en cuir et porter une montre de sport, des lunettes de soleil rectangulaires et un sac banane.

Look élégant

Cérémonies, dîners de gala ou événements importants à venir ? Un élégant total look noir est l’atout pour être toujours impeccable. Dans ces circonstances, où la formalité est de rigueur, une telle tenue peut transmettre ce sentiment de sophistication et de classe nécessaire pour faire bonne impression.

Tu peux porter un costume noir sur mesure, de coupe ajustée ou régulière, peut-être avec une veste à simple boutonnage en tissu gaufré. En dessous, tu pourrais porter une chemise noire avec un tissage jacquard ton sur ton, ainsi qu’une fine cravate noire en satin.

Des chaussures à lacets en cuir brillant ou des mocassins en cuir verni complèteront cette combinaison pour le moins impeccable.

La seule touche de couleur autorisée ? Les boutons de manchette de la chemise, à choisir en or ou en argent.

Look streetwear

Le total black streetwear est le choix parfait si tu aimes l’esthétique urbaine et si tu veux recréer un look rebelle mais soigné. Encore une fois, l’assembler n’est pas difficile. Tu peux porter un sweat à capuche noir, cintré ou surdimensionné avec un pantalon large ou un jean noir déchiré pour donner du caractère au look.

Pour les chaussures, tu peux essayer des baskets chunky ou des Chelsea boots, qui sont très populaires ces derniers temps.

En ce qui concerne les accessoires, des lunettes de soleil, une casquette noire et un sac à bandoulière pourraient être tes meilleurs alliés.

Look décontracté et élégant

Parfait pour le bureau ou pour un rendez-vous où l’on veut être élégant sans être trop formel, le style smart casual permet de porter des vêtements très polyvalents et de les adapter à différents contextes sans jamais avoir l’air déplacé.

Vous pouvez par exemple recréer ce style en portant un col roulé noir, une pièce emblématique qui va souvent de pair avec l’élégance et le confort. Par-dessus, vous pouvez porter une veste en velours de coupe classique, et en dessous, un pantalon chino ou un pantalon de tailleur.

Pour les chaussures, les mocassins ou les derbys sont parfaits, confortables et élégants.

Et pour compléter le look, il n’y a rien de mieux qu’une montre minimaliste avec un bracelet en acier, un sac en cuir et un foulard.