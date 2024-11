Festival New Romance 2024 – Entre ferveur littéraire et logistique millimétrée

Du 1er au 3 novembre, j’ai plongé dans l’univers captivant du Festival New Romance 2024, un événement où le romantisme rencontre l’organisation quasi militaire ! Entre les dédicaces, les masterclass, et les rencontres inattendues, ce week-end a été un condensé d’émotions, de longues attentes et de magie littéraire. Petit retour d’expérience sur un festival qui rassemble les fans et met nos autrices préférées au premier plan !

L’enjeu des dédicaces : de l’organisation au lien authentique

Les dédicaces, l’un des temps forts du Festival New Romance porté par Hugo Publishing et Hugo Events ! Il fallait une bonne dose d’organisation pour gérer cette foule de fans. D’ailleurs, les tickets de réservation étaient généralement le point névralgique de cette organisation. Des créneaux spécifiques autour desquels on assemblait le puzzle des rencontres. De mon côté, pas d’autrices sur ticket cette année. Après un peu d’attente, j’ai donc pu rencontrer Erika Boyer et Alba River. Des instants privilégiés où l’échange est de mise. De précieux

moments d’intimité dans l’effervescence du festival.

Côté autrices, le point de vue est similaire. Chaque rencontre est intense et précieuse : entre sourires, échanges sincères et moments de complicité, elles multiplient les signatures et partagent un moment unique avec chaque fan. J’ai échangé brièvement avec Alfreda Enwy, Émilie Parizot, et Flora Armonie en fin de journée. Bien que rapides, ces rencontres laissent entrevoir tout le dévouement des autrices pour leurs fans. Un challenge aussi bien pour elles que pour nous, d’autant que chaque dédicace se transforme en une mini-rencontre, chargée de bonne humeur et de passion.

Ateliers d’écriture et masterclass : une plongée au cœur du métier

Si les dédicaces font briller les yeux, les masterclass et ateliers apportent de la matière. Participer à un atelier d’écriture m’a permis de plonger dans la créativité aux côtés de passionné·e·s. Plusieurs éditrices partagent des informations pertinentes et intéressantes sur des méthodes d’écriture. Le thème de l’atelier auquel j’ai assisté était “Doit-on éviter les clichés dans la romance ?”. Définition du terme, échanges autour de nos clichés préférés, et exercices sur les manières d’éviter ceux qui ont été surexploités… Une mine d’or pour les auteurices en devenir autour de la table. Je ne cacherais pas qu’il était aussi très agréable de passer un moment au calme, entourée seulement d’une quinzaine de personnes.

Côté masterclass, les autrices dévoilent généreusement leurs astuces et leur vision du métier. Elles nous laissent ainsi entrevoir les rouages de la création littéraire. J’ai pu assister à la masterclass sur la fin heureuse en New Romance et en Dark Romance. LylyBlabla, Joyce Kitten et Alfreda Enwy ont partagé leurs avis et anecdotes sur la question. Elles ont également livré des conseils précieux, et surtout leur amour des mots. Des moments de répits appréciables du Festival New Romance, tout en nourrissant sa passion.

L’appli officielle : mon guide et garde-fou pour ne rien manquer

Si je devais nommer mon meilleur allié du festival, ce serait bien l’application Festival New Romance ! Une innovation ultra-pratique pour gérer mon programme et ne rien manquer. Elle m’a permis de vérifier les horaires, de savoir quand se faufiler dans les files pour avoir des dédicaces ou encore de recevoir des rappels. Ce petit gadget technologique m’a sauvé plus d’une fois pour jongler entre les différents rendez-vous. En plus, les notifications en temps réel ont permis d’éviter le stress et de profiter pleinement de l’expérience.

Librairie, animations et moments de calme

La librairie du festival, à certains moments bondée, faisait le bonheur des chasseur·euses de nouveautés ! Avec quelques exclusivités réservées à cet événement, on pouvait enrichir sa collection et faire dédicacer ces pépites. Heureusement, la foule se dispersait par vagues, et il était possible d’y flâner tranquillement entre deux pics d’affluence. Rien de tel pour échanger sur ses coups de cœur avec d’autres passionné·es !

En dehors des dédicaces, des ateliers d’écriture et des masterclass, les trois jours ont été ponctués d’animations. Au premier étage, vous pouviez étaler votre savoir et votre passion au sein de la quizz room. Dans le hall de l’étage, des photobooths étaient disséminés pour se prendre en photo dans nos décors préférés. Des poufs étaient également installés un peu partout pour faire une pause, agrémentée d’un chocolat chaud généreusement offert par le festival. Au rez-de-chaussée, un couloir d’animation était organisé, entre puzzles, séances de maquillages, tirage de tarot et ateliers DIY. Dans un coin, un petit espace repos avait été mis en place pour pouvoir se poser un peu au calme entre deux activités.

Le festival : un lieu de rencontre au cœur de l’action

Au-delà des autrices et des animations, ce festival a été l’occasion de faire de belles rencontres. J’ai ainsi pu échanger avec d’autres lecteurices dans les files d’attentes sur nos trouvailles littéraires. Entre deux dédicaces, j’ai aussi eu la chance de retrouver des personnes avec qui j’avais sympathisé lors des concours Fyctia. C’était chouette de se retrouver dans le « vrai monde » et d’échanger autour de nos autrices favorites. C’était aussi l’occasion de discuter de nos découvertes et même nos idées pour des projets littéraires ! Ce côté communautaire est un vrai plus du festival !

Ce que j’ai manqué : les soirées

Pour être honnête, je n’ai pas pu tester les fameuses soirées du Festival New Romance. Ni la soirée jeux du vendredi ni le Gala du samedi. D’après les échos que j’ai eus, les festivités étaient au rendez-vous avec de belles interactions entre auteurices et fans. Ce sera peut-être pour l’année prochaine, qui sait ?

Un week-end littéraire plein de rencontres et d’émotions

En somme, cette 8ème édition du Festival New Romance a été un super événement littéraire. Ce fut une immersion totale dans un univers où les mots et les émotions sont rois, où les fans et les autrices partagent la même passion pour la romance. On y revient épuisé·e mais heureux·se, avec des souvenirs plein la tête, des livres plein le sac, et déjà l’envie d’y retourner l’année prochaine !