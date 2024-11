Onagrine : 3 produits à shopper d’urgence

Après avoir découvert la marque Onagrine et plongé dans son univers riche en actifs naturels, j’ai testé trois de leurs produits phare. Ces produits sont de véritables alliés pour garder une peau jeune, lumineuse et resplendissante. Aujourd’hui, je vous partage mon expérience avec ces pépites qui vont sans doute transformer votre routine beauté.

Onaphyline Premium, Huile nutri régénérante – 15 ml – 20,50€

Première découverte de taille : l’Huile nutri régénérante. Si vous avez la peau sèche, assoiffée ou simplement envie de lui redonner un peu de confort, cette huile est un must-have.

Sa formule est composée d’un mélange somptueux de six huiles végétales précieuses, toutes anti-âge et ultra-nourrissantes, comme l’onagre bio, l’avocat, le tsubaki, la marula, le coton et la grenade bio. Imaginez une caresse douce et enveloppante pour la peau, qui agit en profondeur pour nourrir, lisser et redonner du confort. Et ce n’est pas tout, l’huile est enrichie en curcuma, un actif naturellement antioxydant, et en acide salicylique pour une exfoliation légère et douce, idéale pour réveiller l’éclat du teint. Chaque goutte apporte un boost de vitalité et de jeunesse

L’utilisation est un pur moment de plaisir. Le soir, après avoir bien nettoyé la peau, chauffez six gouttes dans le creux de vos mains puis appliquez délicatement sur le visage, le cou et le décolleté. La texture est fine et se fond rapidement, sans effet gras, laissant la peau douce et légèrement satinée.

Son parfum ? Une véritable signature olfactive, qui mélange des notes de figue noire réchauffée de fève tonka, imaginée par Pierre Guillaume. Un soin qui ne se contente pas de nourrir, mais qui offre aussi un moment de détente et de réconfort intense.

Résultat : dès le lendemain matin, la peau est plus souple, apaisée et lumineuse. Un bonheur pour les peaux déshydratées ou matures

Double sérum Anti-Âge global – 2×15 ml – 73,50€

Deuxième révélation, et gros coup de cœur personnel : le Double Sérum Anti-Âge Global. Onagrine a misé sur une double formule unique pour répondre aux besoins des peaux en quête d’hydratation, de régénération et d’éclat.

Ce sérum allie une phase huileuse et une phase aqueuse, avec chacune des propriétés distinctes et complémentaires. D’un côté, la phase huileuse est concentrée en vingt huiles végétales essentielles, pour nourrir et adoucir la peau tout en luttant contre les signes de l’âge.

De l’autre, la phase aqueuse est boostée en acide hyaluronique à double poids moléculaire, idéal pour hydrater en profondeur, repulper et raffermir. Ce duo est sublimé par trois plantes adaptogènes : la rose alpine, la vanille cactus et la rhodiola rosea, pour un cocktail d’antioxydants, d’hydratation et de tonicité. Le résultat ? Une peau lisse, souple et éclatante dès les premiers jours d’utilisation

Pour l’application, c’est très simple et franchement addictif. Secouez bien le flacon pour mélanger les deux phases puis appliquez quelques gouttes matin et soir, avant votre crème. La texture est onctueuse, douce et sans effet gras, un vrai plaisir sensoriel. Et que dire de l’odeur… un parfum voluptueux de fleur d’oranger, de jasmin et de bois de cachemire qui vous enveloppe d’un nuage de bien-être.

Dès l’application, on sent la peau plus douce, comme revigorée. Les rides sont lissées et le grain de peau affiné. Un véritable coup d’éclat au quotidien

Le soin regard Anti-Âge global – 15 ml – 49,90€

Enfin, pour compléter cette routine, j’ai craqué pour le soin regard Anti-Âge Global, un soin ciblé pour la zone délicate du contour des yeux, souvent la première à montrer des signes de fatigue et de vieillissement.

Formulé pour une action anti-âge globale, il réunit un complexe puissant de douze huiles précieuses et trois plantes adaptogènes, accompagnés d’acide hyaluronique. Ce soin aide à hydrater, repulper et lisser le contour de l’œil, réduisant visiblement les poches et les cernes. Adieu les signes de fatigue, bonjour le regard lumineux et reposé

Ce soin sans parfum a une texture gel-crème velours qui fond parfaitement sur la peau et procure un effet cocooning immédiat. Je l’applique matin et soir en tapotant légèrement, après le sérum, pour bien faire pénétrer les actifs sans irriter. Et même pour les peaux sensibles, il est parfaitement toléré.

Au fil des jours, j’ai constaté une amélioration nette : les poches et cernes sont moins visibles, les ridules lissées et le contour de l’œil paraît plus ferme et bien défini. Un vrai booster pour le regard.

Ainsi, vous l’aurez compris j’aime beaucoup Onagrine car c’est toujours une véritable révélation. Chacun de ces produits est un condensé de bienfaits, de parfums délicats et de textures enveloppantes. La peau est visiblement plus lumineuse, plus jeune, avec un éclat naturel qui attire tous les compliments. Si vous cherchez des soins efficaces, sensoriels et adaptés à tous types de peau, n’hésitez plus. Onagrine sait comment chouchouter votre peau avec des actifs naturels de qualité, et ces produits sont sans aucun doute les meilleurs alliés pour une routine beauté complète et luxueuse.

