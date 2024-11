L’exposition « Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes » labellisée Mission Libération

L’exposition « Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes » au Parc des Expositions à Strasbourg a obtenu le Label MISSION LIBERATION de l’État.

Initié par le gouvernement, ce label permet de valoriser et rassembler les projets rentrant dans l’objectif de la Mission Libération : transmettre aux générations futures la mémoire des héros de la Libération. Ces projets proviennent de tous les publics à travers toute la France ( collectivités territoriales, les associations, les acteurs professionnels et les particuliers, les écoles..)

Le Label rassemble déjà plus de 2000 projets et témoigne d’un engouement pour les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la Libération et de la Victoire.

Aurélia Du Vignau, directrice de communication de la Mission Libération nous en dit plus:

