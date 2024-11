Olivier d’Agay : « Saint-Exupéry peut-être parfois considéré comme une certaine élite intellectuelle mais pas du tout »

L’exposition « Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes » fait escale, au Parc des Expositions à Strasbourg, jusqu’ au 04 Mai 2025. Une exposition ludique et interactive retraçant la vie bouleversante d’Antoine de Saint-Exupéry.

A cet effet, nous avons rencontré Olivier d’AGAY, neveu d’Antoine de Saint-Exupéry , président de la Fondation d’Antoine de Saint-Exupéry et Directeur de la succession Saint Exupéry-d’Agay.

Le Petit Prince est un phénomène mondial, avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et 600 traductions. La dernière étant une langue indienne du Panama. Il y a une véritable portée universelle, quelque chose d’intemporel . Comment expliquez vous ce rayonnement ?

Il y a deux choses, il y a à la fois l’universalité en terme géographique, c’est à dire qu’au delà des cultures, des pays, des langues, des religions, des races, des genres , c’est un livre qui nous touche tous individuellement puisque c’est un livre profondément humain , c’est un livre qui se veut universel . Ensuite il y a le phénomène génération: cela fait 80 ans et le Petit Prince est toujours d’actualité puisque je pense qu’il est moderne. C’est à dire que les jeunes générations qui peuvent lire le Petit Prince , trouvent au delà de leurs préoccupations personnelles, des préoccupations du temps , que ce soit d’ordre spirituel et que ce soit d’ordre écologique. Il y a chez Saint -Exupéry, une préoccupation constante pour l’écologie, mais une écologie au sens large, une écologie de l’homme, de la société, de l’argent, de l’économie mais aussi de la nature évidemment.

Et la relation de l’homme avec la nature est un thème permanent chez Saint-Exupéry . Dans le Petit Prince, la vérité de la vie est délivré par un enfant et des animaux : le renard, le serpent, des plantes, la rose . Donc on voit bien que Saint Exupéry place l’homme dans son environnement , la création, la nature, la biosphère si on va au sens large et donc il parle souvent de cette relation de l’homme à la nature.

Evidemment il y a la relation de l’homme entre eux : créer des liens entre les hommes et la relation de l’homme à quelque chose qui serait supérieur à nous , qu’il n’appelle pas Dieu mais à quelque chose qui nous dépasse. On peut tous bien sentir en effet que dans notre vie il y a des choses qui nous dépassent.

Après Lyon, Toulouse, Belgique et Montréal l’exposition fait escale à Strasbourg, quel est l’origine de ce projet ?

L’origine de ce projet c’est de concevoir une exposition itinérante, internationale, accessible aux familles , à un public familial, accessible à un public qui ne connait pas Saint-Exupéry . C’est une exposition populaire. Saint-Exupéry peut-être parfois considéré comme une certaine élite intellectuelle mais pas du tout . Saint- Exupéry est un écrivain populaire et donc il fallait une exposition populaire . C’est comme cela que l’on a rencontré Tempora et cela fait quelques années maintenant . On a tout de suite bien accrochés, ils ont bien compris la demande et surtout ils ont bien sucré ce concept qui correspondait vraiment à tous nos objectifs.

C’est une exposition riche , ouverte à tous , très variée et en même temps qui aborde toutes les facettes d’ Antoine de Saint-Exupéry et comme je disais tout à l ‘heure : on a la promesse du Petit Prince mais derrière on découvre la richesse de Saint-Exupéry, de l’auteur du Petit Prince, on découvre toutes ces facettes et toutes les valeurs qui sont portées justement par son œuvre et sa vie.

On y voit des répliques d’avions, des sculptures, des animations, .. Est -ce une volonté de communiquer le message du Petit Prince autrement ? Et finalement le rendre accessible pour toutes les générations ?

Il faut que dans une exposition, l’on découvre des choses , que l ‘on s’intéresse à des choses , que l’on est un lien émotionnel avec le sujet. Là, on a des objets personnels : on a la gourmette, on a la djellaba qu’il portait à Cap-Juby dans le grand sud marocain, donc ça c’est très émouvant. On a beaucoup d’audiovisuels, de témoignages, avec des images de ma famille, mon arrière grand-mère, ma grand- mère , mes tantes. Et de voir et d’entendre tout cela c’est très émouvant . Beaucoup de choses concernant l ‘aviation, le journalisme , les journaux de l’époque , les films de l’époque ..

Puisqu’il faut le dire, l’exposition n’est pas basé uniquement sur l’œuvre mais elle raconte aussi la vie de l’auteur .

C’est cela qui est intéressant. Puisque on a d’abord l’œuvre, il faut le rappeler et il a sa vie. Mais son œuvre c’est sa vie, après l’expérience de vie, c’est ce qui fait l’authenticité , mais il y a toute la richesse de son existence. Il est le pionner de l’aviation, il est journaliste, il est cinéaste, il est poète .. Où a- t-il vécu ? Tous ces endroits différents où il a vécu, son engagement dans la guerre ..donc tout cela est très riche, c’est une exposition justement qui permet de découvrir cette richesse et en même temps nous permet de nous immerger dans un monde de poésie grâce aux espaces. On a l ‘audiovisuel avec le son , les très belles images donc franchement, chacun y trouvera quelque chose et je pense que l’on sort de là à la fois plus enrichi, plus serein également et peut-être avec de l’espoir aussi …

Justement, en tant que neveu et héritier d’Antoine de Saint-Exupéry, qu’aimeriez- vous que le visiteur garde en souvenir de cette exposition ?

J’aimerai que le visiteur se souvienne d’abord que l’auteur du Petit Prince était un homme engagé, il a été engagé pour l’humanité , il s’est engagé pour la démocratie, la liberté, il en est mort à la guerre comme tant d’autre. C’était quelqu’un d’engagé qui faisait assez peu de politique , c’était quelqu’un qui n’était pas intéressé par la politique. C’était un poète mais un poète d’action, c’était un homme de réflexion et d’actions . Pour moi c’est un peu l’homme complet , capable de réfléchir, d’agir, de synthétiser son action pour repartir en réflexion et retirer des enseignements voir des ouvrages, des livres et des messages qu’il fait passer à l’humanité. J’aimerai qu’ils sortent de là convaincus que c’était quelqu’un d’honnête intellectuellement et qu’il a toujours chercher le bien des autres…un grand poète. Et évidemment que l’on ait toutes ces impressions en visitant l’exposition, ce qui à mon avis est le cas, elle est très bien faite pour ça.

Et puis l’espoir c’est un thème important. Je vais dans le monde entier voir les fans du Petit Prince et ils me disent souvent : « ce livre a changé ma vie ». C’est incroyable, je l’ai entendu des milliers de fois alors je demande pourquoi ? Et j’entends « il m’a donné de l’espoir, » « parce que j’ai perdu un être cher », « parce que je ne croyais plus dans la vie, » « parce que j’étais désespéré par la situation de mon pays »… C’est un livre qui donne de l’espoir donc j’espère que cette exposition donne de l’espoir au sens large du terme parce que nous vivons dans une époque où on a des doutes..

Ce livre nous redonne confiance en l’humanité, cette exposition nous redonne confiance en l’humanité et nous redonne l’espoir .

« Pour ce qui est de l ‘avenir, il ne s’agit pas de le prévoir , mais de le rendre possible. » Antoine de Saint-Exupéry. Quelles sont les actualités et les prévisions de la Fondation?

La fondation à la fois développe, soutient, crée des évènements de commémoration comme cette exposition . Cette année par exemple il y avait les 80 ans de la libération, donc il y avait beaucoup de commémoration, de cérémonies, d’évènements . Voilà, ça c’est un rôle et l’autre c’est de soutenir des projets concrets dans l’éducation , la réinsertion et l’enseignement à l’environnement par exemple, donc les actions pour essayer de rendre l’avenir possible pour les jeunes . Par exemple on soutient, un réseau en France qui s’appelle Espérance Banlieue ce n’est pas une école de la seconde chance , c’est une école privée où si vous voulez , l’enseignement est vraiment ciblé sur chaque élève. Souvent ce ne sont pas des élèves qui sont forcément défavorisés, mais qui n’auraient peut-être pas pu se développer autant dans l’enseignement public avec des classes un peu surchargées etc.. Donc de donner à chaque élève, des « Mozart assassinés » comme Saint-Exupéry en parle dans l’un de ces ouvrages , de permettre à chaque élève de devenir son Mozart: c’est d’exprimer sa personnalité , ses talents . C’est quelque chose que l’on fait à travers la pédagogie , à travers l’école.

On travaille beaucoup aussi pour le rendre possible pour les non- voyants, l’accès au braille ou à l’art. Par exemple la salle que vous avez visité, avec les statues des personnages du Petit Prince. Pourquoi sont-elles blanches ces statues ? Parce qu’à l’origine elles ont été crées pour les non voyants, pour les donner accès aux dessins du Petit Prince . Le livre est traduit en braille, dans le monde mais ils n’avaient pas accès aux dessins . Donc on a crée cette exposition en 3D avec des ateliers derrière dans le monde entier où les non-voyants découvrent les planètes du Petit Prince dont ils ont entendu parler, donc ils ont lu, ils connaissent les planètes, mais là ils les découvrent. C’est une émotion incroyable pour eux . C’est leur permettre d’avoir aussi accès à l ‘art et de promouvoir la lecture chez les non voyants à travers le braille, pour rendre possible pour eux la découverte de l’art. D’ailleurs c’est une thématique mondiale : l’accès aux handicaps dans les expositions, dans les musées. C’est devenu quelque chose de très important pour les non voyants, les malentendants. Je pense que c’est quelque chose de très important et formidable de rendre possible cet accès à une dimension supérieur qu’est l’art pour les personnes handicapées.

